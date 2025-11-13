Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para superconcurso da Saúde com 511 vagas e salários de até R$ 9,5 mil encerram hoje (13)

Provas estão marcadas para 11 de janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12:22

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

Encerra-se nesta quinta-feira (13), às 23h59, o prazo para se inscrever no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, que oferece 511 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame (link no final da matéria).

Os salários iniciais variam entre R$ 4,1 mil e R$ 9,5 mil, conforme o cargo. A função com maior número de oportunidades é a de técnico em atividades administrativas, com 239 vagas e exigência de ensino médio completo. Para nível superior, os cargos com mais vagas são enfermeiro (76) e médico (73), além de funções para sanitaristas, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas.

Superconcurso de Saúde

Inscrições para superconcurso da Saúde com 511 vagas e salários de até R$ 9,5 mil encerram hoje (13) por Captura de tela
Inscrições para superconcurso da Saúde com 511 vagas e salários de até R$ 9,5 mil encerram hoje (13) por Captura de tela
Inscrições para superconcurso da Saúde com 511 vagas e salários de até R$ 9,5 mil encerram hoje (13) por Captura de tela
Inscrições para superconcurso da Saúde com 511 vagas e salários de até R$ 9,5 mil encerram hoje (13) por Captura de tela
Inscrições para superconcurso da Saúde com 511 vagas e salários de até R$ 9,5 mil encerram hoje (13) por Captura de tela
1 de 5
Inscrições para superconcurso da Saúde com 511 vagas e salários de até R$ 9,5 mil encerram hoje (13) por Captura de tela

Leia mais

Imagem - Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Imagem - Inscrições para 1.282 vagas em concurso público com mais de 25 cargos seguem abertas

Inscrições para 1.282 vagas em concurso público com mais de 25 cargos seguem abertas

As oportunidades estão distribuídas entre a administração central, em Florianópolis, e as 17 regionais de saúde do estado. É possível se inscrever em até dois cargos diferentes, um de nível médio e outro de nível superior, já que as provas acontecerão em turnos distintos.

A taxa de inscrição é de R$ 44 para nível médio e R$ 74 para nível superior, com pagamento permitido até sexta-feira (14).

A prova objetiva está marcada para o dia 11 de janeiro de 2026 e será aplicada em oito cidades catarinenses: Florianópolis, Joinville, Criciúma, Lages, Blumenau, Itajaí, Chapecó e Joaçaba.

Clique aqui para acessar o site de inscrição. 

Mais recentes

Imagem - Auxílio por incapacidade temporária negado: veja o que fazer e como recorrer

Auxílio por incapacidade temporária negado: veja o que fazer e como recorrer
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 267 vagas e salários de até R$ 7,7 mil

Prefeitura abre concurso público com 267 vagas e salários de até R$ 7,7 mil
Imagem - GBarbosa abre processo seletivo para 80 vagas em Salvador; saiba como se candidatar

GBarbosa abre processo seletivo para 80 vagas em Salvador; saiba como se candidatar

MAIS LIDAS

Imagem - Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos
01

Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Imagem - Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos
02

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes
03

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete