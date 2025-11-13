EMPREGO

Inscrições para superconcurso da Saúde com 511 vagas e salários de até R$ 9,5 mil encerram hoje (13)

Provas estão marcadas para 11 de janeiro de 2026

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12:22

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

Encerra-se nesta quinta-feira (13), às 23h59, o prazo para se inscrever no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, que oferece 511 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame (link no final da matéria).

Os salários iniciais variam entre R$ 4,1 mil e R$ 9,5 mil, conforme o cargo. A função com maior número de oportunidades é a de técnico em atividades administrativas, com 239 vagas e exigência de ensino médio completo. Para nível superior, os cargos com mais vagas são enfermeiro (76) e médico (73), além de funções para sanitaristas, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas.

As oportunidades estão distribuídas entre a administração central, em Florianópolis, e as 17 regionais de saúde do estado. É possível se inscrever em até dois cargos diferentes, um de nível médio e outro de nível superior, já que as provas acontecerão em turnos distintos.

A taxa de inscrição é de R$ 44 para nível médio e R$ 74 para nível superior, com pagamento permitido até sexta-feira (14).