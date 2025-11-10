ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ SUPERIOR

Inscrições para 1.282 vagas em concurso público com mais de 25 cargos seguem abertas

Interessados podem se inscrever até 25 de novembro

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:15

Concurso público Crédito: Shutterstock

Seguem abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Caxias. Ao todo, são 1.282 vagas distribuídas em mais de 25 cargos, com oportunidades para níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados podem se inscrever até 25 de novembro, exclusivamente pelo site. As taxas de inscrição variam entre R$ 92 para nível fundamental, R$ 110 para nível médio e R$ 140 para nível superior.

O edital reúne vagas em áreas como administração, saúde, educação, assistência social e infraestrutura. Entre os cargos ofertados estão administrador, assistente social, contador, educador social, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, jornalista, psicólogo, professores de várias disciplinas e médicos de diversas especialidades.

O maior destaque do certame são as três vagas para Procurador Municipal, que têm remuneração estabelecida em R$ 7.786,02 para uma jornada de 30 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Também há vagas para a Guarda Municipal de Caxias, conforme o Edital nº 02/2025, que disponibiliza 10 vagas para ingresso imediato e 20 para cadastro de reserva.