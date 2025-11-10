Acesse sua conta
Inscrições para 1.282 vagas em concurso público com mais de 25 cargos seguem abertas

Interessados podem se inscrever até 25 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:15

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

Seguem abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Caxias. Ao todo, são 1.282 vagas distribuídas em mais de 25 cargos, com oportunidades para níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados podem se inscrever até 25 de novembro, exclusivamente pelo site. As taxas de inscrição variam entre R$ 92 para nível fundamental, R$ 110 para nível médio e R$ 140 para nível superior.

O edital reúne vagas em áreas como administração, saúde, educação, assistência social e infraestrutura. Entre os cargos ofertados estão administrador, assistente social, contador, educador social, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, jornalista, psicólogo, professores de várias disciplinas e médicos de diversas especialidades.

O maior destaque do certame são as três vagas para Procurador Municipal, que têm remuneração estabelecida em R$ 7.786,02 para uma jornada de 30 horas semanais. Veja detalhes de todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Caxias

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Também há vagas para a Guarda Municipal de Caxias, conforme o Edital nº 02/2025, que disponibiliza 10 vagas para ingresso imediato e 20 para cadastro de reserva.

As provas estão previstas para 8 de fevereiro de 2026. 

