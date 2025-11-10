ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar

Três signos serão abençoados com leveza e calmaria

Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 00:30

Depois de dias intensos, o céu anuncia um alívio espiritual. A segunda-feira (10 de novembro) chega com uma energia de serenidade e renovação emocional. Os anjos da guarda envolvem o coração com calma, leveza e esperança, trazendo a sensação de que o pior já passou. É o momento de respirar fundo, deixar as preocupações no passado e se permitir sentir alegria novamente. Três signos, em especial, receberão essa vibração de paz e conforto interior.

Áries

A tensão começa a se dissolver e o coração encontra espaço para a tranquilidade. Você perceberá que as respostas chegam naturalmente quando a mente se acalma. A sensação de recomeço será forte e o dia promete uma leveza que há muito tempo você esperava sentir.

Escorpião

Depois de semanas desafiadoras, o equilíbrio retorna. O dia traz um clima de perdão e libertação emocional, como se uma carga antiga finalmente se desfizesse. Deixe a paz entrar e não volte a se preocupar com o que já foi resolvido. A vida está se reorganizando a seu favor.

Aquário

O peso das últimas situações começa a sair dos seus ombros. A energia do dia favorece o descanso mental e o reencontro com o seu próprio ritmo. O anjo da guarda mostra que não é preciso lutar o tempo todo: às vezes, a vitória está em apenas estar em paz.

