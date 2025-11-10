Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia, nesta segunda-feira (10), chega para renovar as forças de quem quase perdeu o ânimo. Deus pede que você se levante mais uma vez e siga acreditando, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo. Cada passo dado com fé aproxima a vitória que está sendo preparada.
“Eu sei o quanto você tem tentado. Nada do que fez foi em vão. Estou transformando o que parecia parada em avanço.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado é de coragem e confiança. A caminhada exige paciência, mas também esperança. Quando você escolhe continuar, mostra a Deus que ainda crê.
A orientação é clara: não olhe para trás. A semana começa com energia de recomeço e superação. O que parecia travado começa a se mover quando o coração decide não desistir.