Universo tem um recado pra você nesta segunda (10 de novembro): recomece com fé, mesmo cansado

O recado é de coragem e confiança

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 04:00

A mensagem do dia, nesta segunda-feira (10), chega para renovar as forças de quem quase perdeu o ânimo. Deus pede que você se levante mais uma vez e siga acreditando, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo. Cada passo dado com fé aproxima a vitória que está sendo preparada.

“Eu sei o quanto você tem tentado. Nada do que fez foi em vão. Estou transformando o que parecia parada em avanço.”

O recado é de coragem e confiança. A caminhada exige paciência, mas também esperança. Quando você escolhe continuar, mostra a Deus que ainda crê.