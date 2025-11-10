Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano desta segunda (10 de novembro) é O Navio: tempo de mudanças, novos rumos e crescimento pessoal

Segunda-feira será um dia de decisões importantes e de deixar o passado para trás

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 00:15

A carta do Navio, número 3 do baralho cigano, anuncia o início de uma nova fase. Ela fala sobre movimento, amadurecimento e coragem para seguir adiante, mesmo sem saber exatamente o que espera no destino. Segunda-feira será um dia de decisões importantes e de deixar o passado para trás.

O Navio representa viagens, transições e deslocamentos, tanto físicos quanto emocionais. É o momento de ajustar as velas e confiar no vento. Mudanças que antes pareciam arriscadas agora ganham força e propósito.

No amor, o Navio indica transformações positivas e mais liberdade para viver sentimentos com leveza. Para quem está só, novos encontros podem surgir de forma inesperada. No trabalho, a carta impulsiona projetos que envolvem expansão, aprendizado ou deslocamento.

Espiritualmente, o Navio é sinal de fé no caminho. Ele lembra que a vida se move em ondas e que cada ciclo traz um aprendizado novo.

Conselho do dia: abrace as mudanças com coragem. Às vezes, é preciso navegar por mares desconhecidos para chegar onde o coração sempre quis estar.

