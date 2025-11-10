EMPREGOS E SOLUÇÕES

Fluência em IA se torna requisito básico nas contratações

Udemy Habilidades adaptativas e liderança ética definirão trabalho até 2026

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:30

O “Relatório de tendências de habilidades e aprendizado global 2026” indica alta demanda por fluência em IA e habilidades adaptativas, com as empresas buscando eficiência operacional e vantagem competitiva Crédito: Shutterstock

A transformação digital impulsionada pela inteligência artificial está ocorrendo em ritmo sem precedentes e o Brasil desponta entre os países mais acelerados nessa corrida. Dados do novo Relatório de Tendências de Habilidades e Aprendizado Global 2026, divulgado pela Udemy, mostram que as inscrições em cursos de IA na plataforma cresceram 170% no último ano, consolidando o país como um dos líderes na adoção da tecnologia.

De acordo com André Almeida, vice-presidente da Udemy para a América Latina, a IA deixou de ser um diferencial competitivo e passou a ser uma competência essencial para profissionais e empresas que desejam se manter relevantes.

“A IA impulsiona eficiência, mas são os humanos que garantem resultados. As empresas que prosperam hoje são as que tratam a adoção da IA como uma transformação técnica e também humana, valorizando liderança, adaptabilidade e discernimento”, afirma Almeida.

IA e soft skills

O relatório mostra que a fluência em IA — a capacidade de compreender e aplicar criticamente a tecnologia — já é um requisito básico em praticamente todos os setores, de tecnologia à indústria. Ao mesmo tempo, cresce a demanda por habilidades adaptativas, como liderança, comunicação, gestão do tempo e pensamento crítico, vistas como indispensáveis para navegar pelas mudanças trazidas pela automação.

As dez habilidades que mais cresceram em 2025 no Brasil refletem essa convergência entre técnica e comportamento:

IA (+170%)

Gestão de projetos (+19%)

Gestão do tempo (+18%)

Liderança (+13%)

Scrum (+9%)

Ciência de dados (+9%)

Microsoft Power BI (+6%)

Microsoft Excel (+6%)

Docker (+4%)

Agile (+2%)

Já entre as habilidades mais consumidas no país, destacam-se Python, Java, Excel e comunicação, reforçando a importância da fluência tecnológica aliada à capacidade de colaboração e análise crítica.

Aprendizado contínuo

A Udemy também identificou uma tendência global de aprendizado contínuo e integrado à rotina profissional — o chamado “aprendizado no fluxo de trabalho”.

Essa abordagem permite que profissionais se capacitem dentro das ferramentas que já utilizam no dia a dia, sem interromper a produtividade. Ferramentas como o Role Play com IA, que simula situações reais com feedback em tempo real, já registraram mais de 3.300 simulações nos três primeiros meses de uso, segundo o relatório.

“Com a Udemy Business, empresas conseguem oferecer trilhas de aprendizado personalizadas e integradas aos objetivos estratégicos, transformando o desenvolvimento de habilidades em vantagem competitiva”, explica Almeida.

A discussão sobre o uso ético e responsável da IA também ganha força no Brasil, impulsionada pelo debate em torno do marco legal da inteligência artificial. A procura por cursos de ética e governança em IA na Udemy cresceu 98% em um ano, sinalizando o interesse das organizações em alinhar inovação a princípios éticos e de transparência.

Segundo Almeida, o maior desafio é cultural: “As empresas precisam estimular curiosidade, abertura e colaboração. O aprendizado contínuo é o que vai garantir a adaptação a novas tecnologias e a construção de um futuro sustentável e humano”.

Metodologia

Para o relatório, a Udemy analisou dados de mais de 17.000 clientes ao redor do mundo. A equipe calculou o consumo total dos alunos da Udemy Business em todos os temas de cursos no período de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025.

Também foi calculado o crescimento percentual no consumo em comparação com o período de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024. O ranking de consumo total para os temas de IA também foi elaborado a partir do período de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025.