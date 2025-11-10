Fluência em IA se torna requisito básico nas contratações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carmen Vasconcelos
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 06:30
A transformação digital impulsionada pela inteligência artificial está ocorrendo em ritmo sem precedentes e o Brasil desponta entre os países mais acelerados nessa corrida. Dados do novo Relatório de Tendências de Habilidades e Aprendizado Global 2026, divulgado pela Udemy, mostram que as inscrições em cursos de IA na plataforma cresceram 170% no último ano, consolidando o país como um dos líderes na adoção da tecnologia.
De acordo com André Almeida, vice-presidente da Udemy para a América Latina, a IA deixou de ser um diferencial competitivo e passou a ser uma competência essencial para profissionais e empresas que desejam se manter relevantes.
“A IA impulsiona eficiência, mas são os humanos que garantem resultados. As empresas que prosperam hoje são as que tratam a adoção da IA como uma transformação técnica e também humana, valorizando liderança, adaptabilidade e discernimento”, afirma Almeida.
IA e soft skills
O relatório mostra que a fluência em IA — a capacidade de compreender e aplicar criticamente a tecnologia — já é um requisito básico em praticamente todos os setores, de tecnologia à indústria. Ao mesmo tempo, cresce a demanda por habilidades adaptativas, como liderança, comunicação, gestão do tempo e pensamento crítico, vistas como indispensáveis para navegar pelas mudanças trazidas pela automação.
As dez habilidades que mais cresceram em 2025 no Brasil refletem essa convergência entre técnica e comportamento:
IA (+170%)
Gestão de projetos (+19%)
Gestão do tempo (+18%)
Liderança (+13%)
Scrum (+9%)
Ciência de dados (+9%)
Microsoft Power BI (+6%)
Microsoft Excel (+6%)
Docker (+4%)
Agile (+2%)
Já entre as habilidades mais consumidas no país, destacam-se Python, Java, Excel e comunicação, reforçando a importância da fluência tecnológica aliada à capacidade de colaboração e análise crítica.
Aprendizado contínuo
A Udemy também identificou uma tendência global de aprendizado contínuo e integrado à rotina profissional — o chamado “aprendizado no fluxo de trabalho”.
Essa abordagem permite que profissionais se capacitem dentro das ferramentas que já utilizam no dia a dia, sem interromper a produtividade. Ferramentas como o Role Play com IA, que simula situações reais com feedback em tempo real, já registraram mais de 3.300 simulações nos três primeiros meses de uso, segundo o relatório.
“Com a Udemy Business, empresas conseguem oferecer trilhas de aprendizado personalizadas e integradas aos objetivos estratégicos, transformando o desenvolvimento de habilidades em vantagem competitiva”, explica Almeida.
A discussão sobre o uso ético e responsável da IA também ganha força no Brasil, impulsionada pelo debate em torno do marco legal da inteligência artificial. A procura por cursos de ética e governança em IA na Udemy cresceu 98% em um ano, sinalizando o interesse das organizações em alinhar inovação a princípios éticos e de transparência.
Segundo Almeida, o maior desafio é cultural: “As empresas precisam estimular curiosidade, abertura e colaboração. O aprendizado contínuo é o que vai garantir a adaptação a novas tecnologias e a construção de um futuro sustentável e humano”.
Metodologia
Para o relatório, a Udemy analisou dados de mais de 17.000 clientes ao redor do mundo. A equipe calculou o consumo total dos alunos da Udemy Business em todos os temas de cursos no período de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025.
Também foi calculado o crescimento percentual no consumo em comparação com o período de 1º de julho de 2023 a 30 de junho de 2024. O ranking de consumo total para os temas de IA também foi elaborado a partir do período de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025.
Para o crescimento dos temas de IA, a Udemy considerou aqueles que apresentaram aumento percentual significativo em relação ao ano anterior. Além disso, foram listados novos temas de IA que registraram fortes avanços, mas que não possuem comparação com o ano anterior. Esses temas foram simplesmente classificados como “em alta”.