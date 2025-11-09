Salários de até R$ 3,5 mil: veja vagas de emprego do SIMM em Salvador nesta segunda (10)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 20:13
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 299 vagas de trabalho para esta segunda-feira (10) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como analista contabil, assistente administrativo, embalador, auxiliar de Loja, operador de telemarketing, operador de caixa, recepcionista, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.
VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
Recepcionista Atendente (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 2º ou 3º ano a noite), sem experiência, ter conhecimento de pacote office
Salário: Bolsa: 600,00 + benefícios
Vagas: 1
Operador de logística
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Simões Filho.
Salário: 1.760,00 + benefícios
Vagas: 20
Atendente de Lanchonete (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (está cursando 1º ou 2º ano a noite), sem experiência
Salário: Bolsa: 600,00 + benefícios
Vagas: 3
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 80
COM EXPERIÊNCIA
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Cidade baixa.
Salário: 1.518,00 + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Cidade baixa.
Salário: 1.518,00 + benefícios
Vagas: 2
Auxiliar de perecíveis
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Cidade baixa.
Salário: 1.518,00 + benefícios
Vagas: 2
Auxiliar em Saúde Bucal (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiênciaSIM, requisitos imprescindíveis: ter curso de ASB e CRO Ativo, disponibilidade de horário
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 2
COM EXPERIÊNCIA
Auxiliar de Pessoal
Requisitos: Ensino superior completo em Gestão de Recursos Humanos, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 1
Vigia
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH A, noções de informática, curso de formação de vigilante atualizado, experiência uso de radiocomunicador e na área de condominio
Salário: 1.700,00 + benefícios
Vagas: 4
Auxiliar de almoxarifado
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: 1.900,00 + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.
Salário: 1.736,00 + benefícios
Vagas: 2
Escrevente de Cartório
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência como assistente ou auxiliar administrativo e conhecimento pacote office
Salário: 1.518,00 + benefícios
Vagas: 2
Auxiliar de logística
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter fácil acesso a Porto Seco Pirajá.
Salário: 1.700,00 + benefícios
Vagas: 2
Auxiliar de Delivery
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: 1.590,00 + benefícios
Vagas: 2
Recepcionista de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: 1.700,00 + benefícios
Vagas: 1
Cozinheiro de Restaurante Sênior
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: 2.000,00 + benefícios
Vagas: 1
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: 1.590,00 + benefícios
Vagas: 4
Analista financeiro (contas a pagar)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências contabeis, economia ou áreas afins, 6 meses de experiência, desejável já ter atuado no ramo de mercado.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 2
Conferente de inventário
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário, incluindo madrugada; disponibilidade de viagens; experiência com controle de estoque ou inventário.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 5
Patisseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: 1.655,00 + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de cozinha (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região da Praia do Flamengo.
Salário: 1.552,00 + benefícios
Vagas: 2
Analista fiscal
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências contabeis, economia ou áreas afins, 6 meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 2
Coordenador fiscal
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências contabeis, economia ou áreas afins, 6 meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 2
Auxiliar de manutenção predial
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível possuir CNH B
Salário: 1.645,02 + benefícios
Vagas: 1
Analista contabil
Requisitos: Ensino superior completo - Ciências contabeis, 6 meses de experiência.
Salário: 3.500,00 + benefícios
Vagas: 1
Pintor de fachada (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível possuir NR-35, NR-18.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 1
Pedreiro (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 1
Ajudante de Pedreiro (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 1
Vendedor interno
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável ter trabalhado com vendas de móveis e eletrodomésticos
Salário: comissão + benefícios
Vagas: 10
Coordenador financeiro
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências contabeis, economia ou áreas afins, 6 meses de experiência, desejável já ter atuado no ramo de mercado.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 2
Líder de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: a combinar + benefícios
Vagas: 1
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: 2.455,70 + benefícios
Vagas: 8
Manicure (vaga para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)
Salário: a combinar + transporte
Vagas: 2
Cabeleireiro (vaga para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)
Salário: a combinar + transporte
Vagas: 1
Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória
Salário: 1.543,00 + benefícios
Vagas: 6
Consultor Interno (vaga para carga horário reduzida)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com telemarketing e atendimento ao público, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar em horário reduzido
Salário: 1.030,00 + benefícios
Vagas: 1
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.
Salário: 1.602,00 + benefícios
Vagas: 2
Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Saiba como agendar o seu atendimento
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.