Salários de até R$ 3,5 mil: veja vagas de emprego do SIMM em Salvador nesta segunda (10)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 20:13

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/Secom

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 299 vagas de trabalho para esta segunda-feira (10) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como analista contabil, assistente administrativo, embalador, auxiliar de Loja, operador de telemarketing, operador de caixa, recepcionista, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,5 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

VAGAS SEM EXPERIÊNCIA

Recepcionista Atendente (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando 2º ou 3º ano a noite), sem experiência, ter conhecimento de pacote office

Salário: Bolsa: 600,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de logística

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Simões Filho.

Salário: 1.760,00 + benefícios

Vagas: 20

Atendente de Lanchonete (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (está cursando 1º ou 2º ano a noite), sem experiência

Salário: Bolsa: 600,00 + benefícios

Vagas: 3

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 80

COM EXPERIÊNCIA

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Cidade baixa.

Salário: 1.518,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Cidade baixa.

Salário: 1.518,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de perecíveis

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Cidade baixa.

Salário: 1.518,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar em Saúde Bucal (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiênciaSIM, requisitos imprescindíveis: ter curso de ASB e CRO Ativo, disponibilidade de horário

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

COM EXPERIÊNCIA

Auxiliar de Pessoal

Requisitos: Ensino superior completo em Gestão de Recursos Humanos, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Vigia

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH A, noções de informática, curso de formação de vigilante atualizado, experiência uso de radiocomunicador e na área de condominio

Salário: 1.700,00 + benefícios

Vagas: 4

Auxiliar de almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.900,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: 1.736,00 + benefícios

Vagas: 2

Escrevente de Cartório

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência como assistente ou auxiliar administrativo e conhecimento pacote office

Salário: 1.518,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de logística

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter fácil acesso a Porto Seco Pirajá.

Salário: 1.700,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Delivery

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: 1.590,00 + benefícios

Vagas: 2

Recepcionista de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: 1.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de Restaurante Sênior

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: 2.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: 1.590,00 + benefícios

Vagas: 4

Analista financeiro (contas a pagar)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências contabeis, economia ou áreas afins, 6 meses de experiência, desejável já ter atuado no ramo de mercado.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Conferente de inventário

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário, incluindo madrugada; disponibilidade de viagens; experiência com controle de estoque ou inventário.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5

Patisseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.655,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região da Praia do Flamengo.

Salário: 1.552,00 + benefícios

Vagas: 2

Analista fiscal

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências contabeis, economia ou áreas afins, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Coordenador fiscal

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências contabeis, economia ou áreas afins, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível possuir CNH B

Salário: 1.645,02 + benefícios

Vagas: 1

Analista contabil

Requisitos: Ensino superior completo - Ciências contabeis, 6 meses de experiência.

Salário: 3.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Pintor de fachada (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível possuir NR-35, NR-18.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Pedreiro (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de Pedreiro (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável ter trabalhado com vendas de móveis e eletrodomésticos

Salário: comissão + benefícios

Vagas: 10

Coordenador financeiro

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Ciências contabeis, economia ou áreas afins, 6 meses de experiência, desejável já ter atuado no ramo de mercado.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Líder de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: 2.455,70 + benefícios

Vagas: 8

Manicure (vaga para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)

Salário: a combinar + transporte

Vagas: 2

Cabeleireiro (vaga para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual)

Salário: a combinar + transporte

Vagas: 1

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino medio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória

Salário: 1.543,00 + benefícios

Vagas: 6

Consultor Interno (vaga para carga horário reduzida)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com telemarketing e atendimento ao público, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar em horário reduzido

Salário: 1.030,00 + benefícios

Vagas: 1

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: 1.602,00 + benefícios

Vagas: 2

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução
Acesse o site pelo Google no seu celular por Reprodução
Ao acessar pelo Google, busque 'Salvador Digital' por Reprodução
Clique no site do Salvador Digital por Reprodução
Clique em "Entrar" por Reprodução
E faça login com sua conta Gov.br por Reprodução
Clique no menu lateral por Reprodução
Dentre as opções, escolha "Agendamentos" por Reprodução
Digite "Simm" e escolha a opção "SEMDEC - SIMM - Pesquisa de Emprego - Presencial" por Reprodução
Selecione a opção "Atendimento Presencial" por Reprodução
Selecione as informações de local (SIMM Comércio), dia e horário por Reprodução
Confirme o agendamento no botão "Salvar" por Reprodução
Para checar o horário agendado, clique em "Meus Agendamentos" por Reprodução
1 de 13
Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Tags:

Salvador Trabalho Emprego Vagas Simm

