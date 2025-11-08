Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Projeto vai descarbonizar 100% de Fernando de Noronha

Investimento de R$ 350 milhões evitará queima de 30 mil litros de diesel por dia a partir de 2027

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 15:29

Usina Noronha Verde, lançada ontem, vai descarbonizar 100% de arquipélago brasileiro Crédito: Divulgação Neoenergia

O arquipélago de Fernando de Noronha (Pernambuco), a 360 km do litoral do Rio Grande do Norte e a 545 km de Recife (Pernambuco), deu um importante passo no processo de transição energética neste sábado (dia 08), com o lançamento da Usina Solar Noronha Verde. No clima da COP30, o investimento de R$ 350 milhões da Neoenergia vai transformar a ilha numa referência em sustentabilidade, com a eliminação de 100% das emissões de gás carbônico.

Até o final de 2027, o biodiesel, que hoje é a principal fonte de energia no conjunto de ilhas, deve ceder o lugar para a eletricidade gerada em mais de 30 mil painéis solares fotovoltaicos integrados a sistemas avançados de armazenamento por baterias (BESS, na sigla em inglês). A partir daí, o combustível de origem fóssil passará a servir apenas como um backup para momentos com menos insolação, ou nos períodos de alta estação, quando mais turistas buscam as praias e trilhas de Noronha. Em média, 21 mil toneladas de dióxido de carbono deixarão de ser emitidas.

Usina solar vai zerar emissões na rede elétrica de Fernando de Noronha

Espelho d'água no Açude do Xaréu recebeu placas solares que ajudam na geração energética e reduzem a evaporação da água por Divulgação Neoenergia
Espelho d'água no Açude do Xaréu recebeu placas solares que ajudam na geração energética e reduzem a evaporação da água por Divulgação Neoenergia
Espelho d'água no Açude do Xaréu recebeu placas solares que ajudam na geração energética e reduzem a evaporação da água por Divulgação Neoenergia
Espelho d'água no Açude do Xaréu recebeu placas solares que ajudam na geração energética e reduzem a evaporação da água por Divulgação Neoenergia
Espelho d'água no Açude do Xaréu recebeu placas solares que ajudam na geração energética e reduzem a evaporação da água por Divulgação Neoenergia
Lançamento da Usina Noronha Verde por Divulgação Neoenergia
Lançamento da Usina Noronha Verde por Divulgação Neoenergia
Espelho d'água no Açude do Xaréu recebeu placas solares que ajudam na geração energética e reduzem a evaporação da água por Divulgação Neoenergia
Espelho d'água no Açude do Xaréu recebeu placas solares que ajudam na geração energética e reduzem a evaporação da água por Divulgação Neoenergia
Usina Noronha II será modernizada em breve por Divulgação Neoenergia
Usina Noronha II será modernizada em breve por Divulgação Neoenergia
Arquipélago de Fernando de Noronha por Divulgação Neoenergia
Arquipélago de Fernando de Noronha por Divulgação Neoenergia
Arquipélago de Fernando de Noronha por Divulgação Neoenergia
Lançamento da Usina Noronha Verde, que será concluída até o final do ano de 2027 por Divulgação Neoenergia
1 de 15
Espelho d'água no Açude do Xaréu recebeu placas solares que ajudam na geração energética e reduzem a evaporação da água por Divulgação Neoenergia

Atualmente, a Neoenergia possui 1,2 mil clientes ativos no arquipélago. A empresa implantou uma infraestrutura de serviços que lhe permite fazer as medições e os controles dos serviços realizados remotamente. Para garantir o fornecimento dos 30 mil litros de diesel que são utilizados diariamente, navios com o combustível se deslocam do continente para a ilha partindo do Rio Grande do Norte e Pernambuco. Em média, chegam à ilha 400 mil litros de óleo por semana, em embarcações com capacidades para transportar entre 60 mil litros e 200 mil litros em cada operação.

“Durante o dia, a usina solar fornecerá energia para o consumo da ilha e para recarregar as baterias, enquanto à noite o que foi armazenado vai garantir que a eletricidade utilizada aqui seja 100% renovável”, destacou Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia, durante a cerimônia do programa Noronha Verde. Para ele, é importante que a ilha, que recebe mais de 150 mil visitantes por ano tenha uma fonte energética conectada com a agenda de sustentabilidade. Ele explicou que o investimento de R$ 350 milhões será dividido em duas fases, a primeira, com 15% dos recursos, será utilizada ainda no ano que vem, enquanto os 85%, na conclusão do projeto em 2027.

A iniciativa faz parte do Programa Mais por Noronha e conta com a parceria do Governo Federal, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), e do Governo do Estado de Pernambuco. A implantação será realizada em duas fases: a primeira entra em operação até maio de 2026 e a segunda, em 2027. O projeto foi licenciado pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), com anuência do ICMBio, gestor das Unidades de Conservação Federal.

A nova planta solar fotovoltaica integrada ao sistema de baterias terá capacidade de geração de 22 MWp, com 49 MWh de sistema BESS, o equivalente ao consumo de 9.000 residências no continente. Atualmente, a energia consumida em Fernando de Noronha é gerada pela Usina Tubarão, com o uso predominante de biodiesel. Além de diminuir a dependência do combustível, o novo modelo de geração vai reduzir, ainda, encargos e subsídios na conta Setorial de Desenvolvimento Energético (CDE), pagos hoje por meio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que atualmente subsidia a energia gerada na ilha.

O projeto que irá descarbonizar Fernando de Noronha foi lançado em um momento estratégico para o país, às vésperas da COP 30, que será, este ano, no Brasil. “O que celebramos hoje é um exemplo de como a cooperação e uma visão compartilhada podem transformar realidades e deixar um legado para as gerações futuras”, destacou Ignacio Galán, Presidente Executivo da Iberdrola.

Além da construção da Usina Noronha Verde, o Programa Mais por Noronha reúne um conjunto de ações que contempla mobilidade sustentável, inovação tecnológica e ampliação de fontes não poluentes de energia no território.

“A usina Noronha Verde, assim como as demais iniciativas do Programa Mais por Noronha, reafirma o protagonismo da Neoenergia com a descarbonização e mostra o comprometimento da empresa em preservar santuários ecológicos como Fernando de Noronha. Seguiremos utilizando inovação aliada à sustentabilidade para fazer com que a transição energética seja acessível a todos. Além disso, será um legado para o país em um momento em que recebemos o mais importante evento com foco na agenda climática global, a COP”, explica o CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

Durante a solenidade de lançamento do projeto Noronha Verde, a Neoenergia também entregou a primeira Usina Solar Fotovoltaica Flutuante do arquipélago, instalada no espelho d’água do Açude do Xaréu. Com investimento de R$ 10 milhões, provenientes do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco (regulado pela Aneel), a usina flutuante tem potência de 622 kWp e geração estimada de 1.083 MWh/ano, suficiente para suprir cerca de 30% do consumo de energia da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) na ilha e evitar a emissão de 717 toneladas de CO₂ por ano.

Tanto na nova usina que será construída quanto na usina do Xaréu, já entregue, a Neoenergia conta com a parceria com a WEG, empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, responsável pelo fornecimento completo dos sistemas fotovoltaicos e do sistema de armazenamento de energia, além da execução técnica e operacional de ambos os projetos. A empresa é responsável pela entrega dos equipamentos até comissionamento necessário para garantir o funcionamento das soluções integradas.

Ambiente e desenvolvimento

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou a importância de um relacionamento harmonioso entre as agendas ambientais e de desenvolvimento. “Não há antagonismo entre meio ambiente e desenvolvimento econômico”, destacou. Para ele, é urgente tratar a transição energética por conta dos desafios ambientais, mas ressaltou a necessidade de pensar nas oportunidades de desenvolvimento geradas pela nova economia.

“Hoje o Brasil inicia o desligamento de uma usina térmica que gasta 8,6 milhões de litros de diesel por ano. A partir de agora, vamos poder armazenar a energia dos ventos e aproveitar a luz do sol até mais tarde”, diz. Segundo o ministro, o leilão para contratação de energia de térmicas a óleo e a carvão realizado no mês passado foi o último promovido pelo governo brasileiro. “Quem tem térmicas a óleo e carvão pode mudar rápido porque em dez antes teremos nossa matriz renovável”, projetou, destacando ainda o uso da energia nuclear, da qual ele é entusiasta. “É uma tecnologia importante para fortalecer a defesa do país”, nuclear.

O jornalista acompanhou o lançamento da Usina Noronha Verde a convite da Neoenergia.

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 3,5 mil
Imagem - Feira de Iniciação Científica em Salvador terá 2ª edição com 10 projetos internacionais

Feira de Iniciação Científica em Salvador terá 2ª edição com 10 projetos internacionais
Imagem - Black Friday: 5 informações que você precisa saber antes de fazer compras

Black Friday: 5 informações que você precisa saber antes de fazer compras

MAIS LIDAS

Imagem - Suspeitos presos por envolvimento no sequestro de nutricionista estavam escondidos na Federação e no Garcia
01

Suspeitos presos por envolvimento no sequestro de nutricionista estavam escondidos na Federação e no Garcia

Imagem - Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa
02

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa

Imagem - Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar
03

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
04

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos