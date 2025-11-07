Acesse sua conta
Nutricionista baiana é encontrada após desaparecer ao sair do trabalho em Salvador

Tâmara Ferreira foi vista pela última vez no edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:29

Tâmara Ferreira
Tâmara Ferreira Crédito: Reprodução

A nutricionista baiana Tâmara Ferreira, de 42 anos, foi encontrada viva na manhã desta sexta-feira (7). Ela desapareceu ao sair do trabalho em Salvador, na noite de quinta-feira (6), ao sair do edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves. A informação foi confirmada pela mãe de Tâmara, Raimunda, à TV Record. 

De acordo com informações da irmã de Tâmara, Fabiana Ferreira, a nutricionista saiu para um jantar com outros nutricionistas em Itapuã, dirigindo o próprio carro, um Tracker Preto de placa RDA 8E90. Não há mais detalhes sobre o compromisso. Ela relata que uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil foi realizada pela conta da irmã por volta das 20h. Quem recebeu o valor foi um homem identificado como Jeferson Sena Lacerda.

Fabiana registrou o desaparecimento em delegacia na manhã desta sexta-feira (7). A Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP Salvador) investiga o desaparecimento da nutricionista. 

Tâmara Ferreira é conhecida nas redes sociais por ter um programa de emagrecimento para mulheres. Ela aparece constantemente em entrevistas à TV Bahia. A última ocorreu no dia 1º agosto, quando explicou que o feijão é um aliado no processo de emagrecimento.

