Pai e filho são presos por extorsão mediante sequestro no sul da Bahia

Suspeitos foram responsáveis por manter vítimas no cativeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 08:43

Crime ocorreu em Ipiaú
Crime ocorreu em Ipiaú Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens, de 62 e 27 anos, foram presos na manhã de quarta-feira (5), na região do Vale da Juliana, no município de Igrapiúna, no sul da Bahia. Os suspeitos, que são pai e filho, foram detidos por extorsão mediante sequestro de dois irmãos, ocorrido em 2020, em Ipiaú.

Na ocasião, as vítimas foram sequestradas por um grupo armado em uma fazenda e levadas para uma residência na zona rural de Piraí do Norte, onde permaneceram em cativeiro. Pai e filho, suspeitos de integrar o grupo criminoso, fugiram da ação policial deflagrada na época.

De acordo com as investigações, os dois presos eram responsáveis por manter as vítimas em cativeiro, enquanto outros integrantes exigiam o pagamento do resgate. Durante a operação desta quarta-feira, as equipes apreenderam três espingardas em posse da dupla, resultando também na lavratura de auto de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

A ação, determinada pela Vara Criminal de Gandu, foi realizada de forma conjunta pela Delegacia Territorial (DT) de Piraí do Norte, com o apoio da DT de Cairu, da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Valença e de equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI / Semiárido).

Após as comunicações legais e exames de lesões corporais, os custodiados permanecerão à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar outros envolvidos no crime.

