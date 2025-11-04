BAHIA E CEARÁ

Mais de 50 contas bancárias são bloqueadas após megaoperação da polícia na Bahia

Trinta e sete suspeitos de envolvimento com a facção Comando Vermelho foram presos durante a ação



Millena Marques

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:20

Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro Crédito: Filipe Conceição e Tony Silva

Cinquenta e uma contas bancárias foram bloqueadas após a Operação Freedom na manhã desta terça-feira (4). Trinta e sete suspeitos de envolvimento com a facção Comando Vermelho foram presos na Bahia e no Ceará. Em Salvador, um dos investigados, ainda não identificado formalmente, reagiu à abordagem policial no bairro do Uruguai, e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, no Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda na capital baiana, 34 suspeitos foram presos nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca. No município de Aratuípe, um alvo foi alcançado, e na cidade de Eusébio, no estado do Ceará, dois suspeitos foram presos.

"Em cada bairro nós efetuamos a nossa identificação. Nessa ação específica, nessa investigação com mais de um ano de duração, ela foi focada na região da liberdade, no Uruguai e em algumas regiões circunvizinhas, inclusive em ações fora do estado e em cidades do interior", disse o delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, André Viana.

Casal virou alvo de operação contra o Comando Vermelho 1 de 10

Além das prisões, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e bloqueadas 51 contas bancárias vinculadas ao grupo investigado. Foram apreendidas, armas, porções de maconha, crack e cocaína. "Nós temos um pacote de ações qualificadas, essa é mais uma delas. Entregaremos novas ações até o final do ano. Todas pautas com viés em asfixia financeira e apresentando o melhor resultado, ou seja, não só prisão, mas apreensão de recursos financeiros", disse Viana.

Os alvos da Operação Freedom são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas em Salvador e em outras cidades da Bahia. Conforme o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os resultados da operação devem contribuir para a elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos na capital baiana.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

A operação contou com o apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI/SSP-BA) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O objetivo é enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o tráfico e os homicídios.

Mais de 400 policiais civis e militares participaram da ação, que reuniu equipes dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), além da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).