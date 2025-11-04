Mais de 50 contas bancárias são bloqueadas após megaoperação da polícia na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Esther Morais
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:20
Cinquenta e uma contas bancárias foram bloqueadas após a Operação Freedom na manhã desta terça-feira (4). Trinta e sete suspeitos de envolvimento com a facção Comando Vermelho foram presos na Bahia e no Ceará. Em Salvador, um dos investigados, ainda não identificado formalmente, reagiu à abordagem policial no bairro do Uruguai, e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, no Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu aos ferimentos.
Ainda na capital baiana, 34 suspeitos foram presos nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca. No município de Aratuípe, um alvo foi alcançado, e na cidade de Eusébio, no estado do Ceará, dois suspeitos foram presos.
"Em cada bairro nós efetuamos a nossa identificação. Nessa ação específica, nessa investigação com mais de um ano de duração, ela foi focada na região da liberdade, no Uruguai e em algumas regiões circunvizinhas, inclusive em ações fora do estado e em cidades do interior", disse o delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, André Viana.
Casal virou alvo de operação contra o Comando Vermelho
Além das prisões, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e bloqueadas 51 contas bancárias vinculadas ao grupo investigado. Foram apreendidas, armas, porções de maconha, crack e cocaína. "Nós temos um pacote de ações qualificadas, essa é mais uma delas. Entregaremos novas ações até o final do ano. Todas pautas com viés em asfixia financeira e apresentando o melhor resultado, ou seja, não só prisão, mas apreensão de recursos financeiros", disse Viana.
Os alvos da Operação Freedom são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas em Salvador e em outras cidades da Bahia. Conforme o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os resultados da operação devem contribuir para a elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos na capital baiana.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
A operação contou com o apoio da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI/SSP-BA) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O objetivo é enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o tráfico e os homicídios.
Mais de 400 policiais civis e militares participaram da ação, que reuniu equipes dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), além da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).
A Freedom também contou com o apoio do Denarc da Polícia Civil do Ceará e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA). A Polícia Militar da Bahia atuou com efetivos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), Batalhão Gêmeos, Apolo, Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), Esquadrão Águia, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Polo) e das Rondesp Central, Atlântico e BTS.