Operação apreende R$ 173 mil com traficante do CV que controla internet na Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:50
A Operação Território Livre apreendeu R$ 173 mil em dinheiro com um dos alvos investigados por integrar uma organização criminosa que atua no controle ilegal do serviço de internet em Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. A apreensão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados nesta quarta-feira (11).
O valor foi encontrado em espécie durante uma das diligências autorizadas pela Justiça. O dinheiro foi recolhido e encaminhado para análise, e deve subsidiar as investigações que apuram crimes relacionados à atuação da facção criminosa vinculada ao Comando Vermelho (CV).
Operação cumpre mandados nesta quarta-feira (11)
A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Dias D’Ávila, Lauro de Freitas e Camaçari. As medidas fazem parte de investigação que apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de impor ameaças, intimidações e cobranças ilegais a provedores de internet que atuam na região.
As apurações indicam que a organização criminosa possui estrutura hierarquizada e divisão de funções, com atuação voltada ao controle territorial e econômico da prestação do serviço. Um dos investigados apontados como liderança permanece foragido e possui mandados de prisão em aberto.
A apreensão do dinheiro foi registrada e será analisada no curso do inquérito. As investigações seguem sob responsabilidade do Ministério Público da Bahia e da Polícia Civil.