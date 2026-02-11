Aposta baiana fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; confira o resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:21
Uma aposta feita em Macururé, no norte da Bahia, faturou R$ 65.041,25 ao acertar cinco dezenas da Mega-Sena, no concurso 2971, sorteado na noite desta terça-feira (10), em São Paulo. O jogo simples foi registrado no Supermercado e Casas Lotéricas São Francisco.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Com isso, a estimativa para o próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (12), é de R$ 55 milhões.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
As dezenas sorteadas são: 01 – 27 – 39 – 40 – 46 – 56
6 acertos: não houve ganhadores
5 acertos: 33 apostas ganhadoras – R$ 65.041,25
4 acertos: 2.294 apostas ganhadoras – R$ 1.542,26
A arrecadação total do concurso foi de R$ 53.862.498,00. O valor acumulado para o próximo sorteio já ultrapassa R$ 46,7 milhões, enquanto a reserva para a Mega da Virada soma mais de R$ 31,6 milhões.