Aposta baiana fatura R$ 65 mil na Mega-Sena; confira o resultado

Concurso acumulou e pode pagar R$ 55 milhões no próximo sorteio

Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:21

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta feita em Macururé, no norte da Bahia, faturou R$ 65.041,25 ao acertar cinco dezenas da Mega-Sena, no concurso 2971, sorteado na noite desta terça-feira (10), em São Paulo. O jogo simples foi registrado no Supermercado e Casas Lotéricas São Francisco.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Com isso, a estimativa para o próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (12), é de R$ 55 milhões.

As dezenas sorteadas são: 01 – 27 – 39 – 40 – 46 – 56

Premiação

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 33 apostas ganhadoras – R$ 65.041,25

4 acertos: 2.294 apostas ganhadoras – R$ 1.542,26