BBB 26

BBB 26 tem briga generalizada, Sol Vega parte para cima de Ana Paula e web pede expulsão; VÍDEO

Discussão começou após Milena acordar a casa

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:22

Ana Paula e Sol Vega Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma briga generalizada marcou a manhã desta quarta-feira (11) no BBB 26 e terminou com acusação de agressão, pedidos de expulsão e choro dentro da casa. O estopim da confusão foi uma atitude de Milena, que decidiu acordar todos os participantes de propósito, batendo nas portas dos quartos e chamando os brothers para o café da manhã.

A iniciativa irritou parte da casa, especialmente Sol Vega. "O que é isso, Milena? É a segunda vez que você vai lá e acorda a gente", disparou. Revoltada, a sister desceu as escadas aos gritos, reclamou da postura da rival e chegou a bater nas portas dos quartos. "Todo mundo, acorda! Acorda! Quando é a amiguinha de vocês, vocês acham bonito, né?", continuou.

BBB 26 tem briga generalizada; público pede expulsão de Sol por agredir Ana Paula 1 de 11

A discussão se estendeu para a cozinha, onde outros participantes como Ana Paula Renault, Babu Santana, Gabriela e Jonas também trocaram farpas.

O clima esquentou de vez quando Sol e Ana Paula passaram a discutir diretamente. Aos gritos, Sol foi em direção à jornalista e segurou seus braços. Em meio ao embate, houve contato físico. "Fala mais alto, que não tô escutando, não!", disse Ana Paula. Brothers que estavam próximos reagiram na hora. "Opa, opa, o que é isso?", disse Babu, surpreso com a cena.

A veterana mineira reclamou da ação de Sol. "Pisou no meu pé aqui, viu? Agora vai chorar! Complicado", falou. "Se toca, se olha! Uma mulher que passa por cima dos valores, da ética dela pra querer ganhar 5 milhões. Se toca. Sai fora. Sai fora. Sai fora", completou.

?EITA! A Sol indo pra cima da Ana Paula e a agarrando no braço. #BBB26

pic.twitter.com/iQs33fSrrt — Central Reality (@centralreality) February 11, 2026

A discussão terminou com Ana Paula visivelmente abalada. Mais tarde, ela foi para o quarto e caiu no choro, sendo consolada por aliados. Babu aconselhou que ela fosse ao confessionário denunciar o que chamou de agressão. "Foi agressão. Vai ao confessionário", afirmou o ator. No entanto, a câmera mudou de foco e o restante da conversa não foi exibido. Até o momento, não foi exibido se a denúncia foi formalizada.

Do lado de fora da casa, a repercussão foi imediata. No X, antigo Twitter, a hashtag "Sol expulsa" chegou aos assuntos mais comentados. Internautas apontaram que o contato físico poderia configurar agressão e relembraram expulsões anteriores do programa por situações consideradas menos graves. Outros defenderam que a atitude foi fruto do calor do momento.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26' 1 de 18

"Gente, totalmente desequilibrada, meu Deus!!!", disse uma pessoa. "Se descontrolou demais, não é a primeira vez isso. Tem coisas que vai além do jogo. Empurrar, pisar no pé e agarrar gritando é agressão sim", comentou mais uma. "Se consideraram um empurrão durante uma disputa de corrida, como agressã0, vamos ver como vão tratar isso aí né?", afirmou outra. "Se fosse ao contrário,a Ana seria expulsa", opinou uma quarta.

A equipe de Ana Paula também se manifestou nas redes sociais, questionando a conduta de Sol e cobrando um posicionamento da produção. Já a equipe da empresária ainda não havia se pronunciado até a última atualização. A TV Globo também não comentou se haverá análise do caso, e Sol permanece na casa.

Que a direção do programa analise o caso e tome as medidas cabíveis. Toda ação tem sua reação. #TeamRenault #BBB26 pic.twitter.com/FYNp8IKAXj — Ana Paula Renault ??♀️ (@anapaularenault) February 11, 2026

Já a equipe de Sol Vega criticou a atitude de Milena, que foi o estopim para a confusão. "Nesta manhã, Milena achou de bom tom bater na porta de todos os quartos para acordar as pessoas. Ela já havia feito isso com Jonas, e Sol tinha se posicionado contra essa atitude. Sol deixou claro que, se Milena podia fazer e ainda ser considerada “engraçada” por isso, ela faria para incomodar também", inicia o comunicado.

"Hoje, Sol acordou fragilizada após ter tido sua maior amiga e aliada eliminada. Com isso, se viu no direito de devolver na mesma moeda e incomodar os outros brothers também (da mesma maneira que a Milena fez). É claro que, como estamos vendo nessa edição, tudo é julgado com dois pesos e duas medidas: Milena “gera entretenimento” com esses atos, enquanto Sol é “descontrolada”. Quando um participante fica quieto diante de provocações, ele é tido como “covardemente” e dizem que fugiu do embate. Exatamente justificaram a eliminação da Sarah ontem", continua.

"Quando Sol vai para o embate, como tanto pedem, é atacada de forma cruel, inclusive com muitos comentários preconceituosos que não cabem fora do jogo nem dentro dele. Sabemos que ela pode ter passado de alguns limites durante o que aconteceu hoje, mas definitivamente ela não merece ser julgada e rotulada da forma desproporcional como está sendo feita. Seguimos firmes conhecendo a essência da nossa Sol. Agradecemos a todos que a apoiam e enviam boas energias!", finaliza a nota.

Nesta manhã, Milena achou de bom tom bater na porta de todos os quartos para acordar as pessoas.



Ela já havia feito isso com Jonas, e Sol tinha se posicionado contra essa atitude.



Sol deixou claro que, se Milena podia fazer e ainda ser considerada “engraçada” por isso, ela… pic.twitter.com/wCEbCthlZI — Sol Vega ☀️ (@solvegaoficial) February 11, 2026