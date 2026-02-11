BBB 26

Gil do Vigor dá 'baile' em Sarah no Bate-Papo BBB 26: 'Não aprendeu'

Eliminada com 69,13% dos votos, ex-sister ouviu críticas diretas do apresentador sobre repetir erros do BBB 21

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:37

Gil do Vigor deu "baile" em Sarah Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

Sarah Andrade deixou o BBB 26 na noite de terça-feira (10), com 69,13% dos votos, e encarou um momento tenso no Bate-Papo BBB, do Globoplay. Amigo pessoal da influenciadora e colega de confinamento no BBB 21, Gil do Vigor não poupou críticas e aplicou seus tradicionais "bailes" ao comentar a postura da ex-sister dentro da casa.

Logo no primeiro ponto, Gil afirmou que Sarah parecia não ter virado a página da edição em que participou em 2021. "O que parecia aqui fora é que tu tava presa no BBB 21, Sarah. Tu ficava o tempo inteiro falando 'minha edição', mas era um novo jogo, um novo programa. Acabou. Quer um bolo? Te dou um bolo! Era outra coisa, Sarah. A chance de começar tudo de novo", disparou.

Sarah Andrade (BBB 21 e 26) 1 de 21

Ele ainda criticou as comparações feitas por ela dentro da casa mais vigiada do Brasil, nomeando alguns participantes com ex-BBBs: "Esquece o que passou, esquece o BBB. Toda hora eu falava: 'Cara, parece que ela quer reproduzir a nova Karol'. Eram novos personagens, tudo novo. Isso incomodou muitas pessoas. Quando a gente quer recomeçar tem que ser do zero. Não dá para ficar voltando", completou.

No segundo "baile", o economista questionou o fato de Sarah insistir em falar repetidamente sobre os mesmos adversários. "E o meu segundo baile que eu separei... Sarah, você não aprendeu? Já que é para usar o BBB 21, que usasse para aprender. Você sabia que não dá para ficar repetindo falar da mesma pessoa o tempo inteiro", falou.

Mansão de Gil Vigor 1 de 6

"O que acontece quando a gente fala da mesma pessoa o tempo inteiro, Sarah? Ouve a pessoa, chama a pessoa para conversar. Ou então chega para ela: 'Quer falar?'. Está entediada? 'Fulana, vamos conversar? Eu quero conversar'", aconselhou.

Gil ainda apontou um terceiro erro: a tentativa de prever ou ditar o gosto do público. "E o meu terceiro baile é que você ficava falando: 'Não é possível que o público gosta disso'. Mas, Sarah, quem somos nós para decidir o que público gosta? O que você poderia falar é o seguinte: 'O que o povo gostou é o direito dele, mas eu não vou fazer isso'", afirmou. "Parecia que às vezes você queria ditar o que público podia gostar ou não. (...) Quem está gostando se sente incomodado o tempo inteiro", complementou.