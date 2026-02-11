ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (11 de fevereiro): como os signos podem atrair novas oportunidades e fortalecer a estabilidade

A quarta-feira favorece ajustes inteligentes, organização financeira e decisões que plantam resultados mais duradouros

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 11 de fevereiro, traz chances discretas de avanço, principalmente para quem age com estratégia e maturidade. Negócios, planejamento e relações familiares ganham destaque, mas tudo exige paciência e clareza. As cores e números da sorte ajudam a manter foco, segurança e equilíbrio emocional. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Harmonia em casa traz mais tranquilidade para resolver pendências externas. Organizar finanças e evitar decisões impulsivas ajuda a manter o controle.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Touro: O momento favorece planejamento de longo prazo e conversas objetivas. Manter o foco sem dispersões aumenta as chances de acerto.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 1

Gêmeos: Organização financeira e disciplina ajudam a evitar desgastes. Ouvir mais e reagir menos melhora o clima familiar.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Câncer: Coragem para iniciar algo novo pode abrir portas interessantes. Manter controle sobre gastos traz mais segurança emocional.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 7

Leão: Planejamento financeiro fortalece a sensação de estabilidade. Pequenos gestos de cuidado nas relações fazem grande diferença hoje.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Virgem: Ajustes práticos ajudam a equilibrar orçamento e rotina. Cuidar da saúde e dos limites emocionais evita sobrecarga.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 5

Libra: O dia favorece crescimento gradual e decisões estratégicas. Manter equilíbrio entre razão e emoção traz segurança.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 4

Escorpião: Parcerias e decisões conjuntas tendem a fluir melhor. Constância e disciplina fortalecem sua posição profissional.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 11

Sagitário: Conversas sinceras ajudam a restaurar vínculos. Organizar despesas evita tensão desnecessária.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 22

Capricórnio: O momento favorece planejamento patrimonial e visão de longo prazo. Pausas estratégicas ajudam a manter produtividade.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Aquário: Revisar acordos e contratos traz mais segurança. Manter equilíbrio emocional melhora o desempenho em decisões importantes.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Peixes: Criatividade e organização caminham juntas hoje. Agir com calma preserva sua energia e fortalece resultados futuros.

Cor da sorte: Laranja