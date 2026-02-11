Cor e número da sorte de hoje (11 de fevereiro): como os signos podem atrair novas oportunidades e fortalecer a estabilidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 11 de fevereiro, traz chances discretas de avanço, principalmente para quem age com estratégia e maturidade. Negócios, planejamento e relações familiares ganham destaque, mas tudo exige paciência e clareza. As cores e números da sorte ajudam a manter foco, segurança e equilíbrio emocional. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Harmonia em casa traz mais tranquilidade para resolver pendências externas. Organizar finanças e evitar decisões impulsivas ajuda a manter o controle.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 3
Touro: O momento favorece planejamento de longo prazo e conversas objetivas. Manter o foco sem dispersões aumenta as chances de acerto.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 1
Gêmeos: Organização financeira e disciplina ajudam a evitar desgastes. Ouvir mais e reagir menos melhora o clima familiar.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Câncer: Coragem para iniciar algo novo pode abrir portas interessantes. Manter controle sobre gastos traz mais segurança emocional.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 7
Leão: Planejamento financeiro fortalece a sensação de estabilidade. Pequenos gestos de cuidado nas relações fazem grande diferença hoje.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 2
Virgem: Ajustes práticos ajudam a equilibrar orçamento e rotina. Cuidar da saúde e dos limites emocionais evita sobrecarga.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 5
Libra: O dia favorece crescimento gradual e decisões estratégicas. Manter equilíbrio entre razão e emoção traz segurança.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 4
Escorpião: Parcerias e decisões conjuntas tendem a fluir melhor. Constância e disciplina fortalecem sua posição profissional.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 11
Sagitário: Conversas sinceras ajudam a restaurar vínculos. Organizar despesas evita tensão desnecessária.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 22
Capricórnio: O momento favorece planejamento patrimonial e visão de longo prazo. Pausas estratégicas ajudam a manter produtividade.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 8
Aquário: Revisar acordos e contratos traz mais segurança. Manter equilíbrio emocional melhora o desempenho em decisões importantes.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9
Peixes: Criatividade e organização caminham juntas hoje. Agir com calma preserva sua energia e fortalece resultados futuros.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 8