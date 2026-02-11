ASTROLOGIA

A sorte grande chega para Câncer, Escorpião e Peixes hoje (11 de fevereiro), que entram em um ciclo de boas oportunidades

Inspiração, confiança e atitude certa abrem portas que antes pareciam distantes

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e sorte

Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, o clima favorece fé prática e decisões inspiradas. Não é apenas sobre sonhar alto, mas sobre acreditar o suficiente para agir diferente. Quando a mente muda de frequência, as circunstâncias começam a acompanhar. Para três signos, o dia marca o início de um fluxo mais leve, próspero e cheio de boas surpresas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Uma sensação de tranquilidade toma conta e muda completamente sua postura diante dos desafios. Em vez de antecipar problemas, você escolhe confiar no processo, e isso altera o rumo das situações. Decisões feitas hoje carregam maturidade emocional e timing preciso. A sorte aparece quando você para de duvidar de si.

Dica cósmica: Confiança é o primeiro passo para que tudo comece a fluir.

Escorpião: Você reconhece a própria força e decide não alimentar pensamentos negativos que drenam energia. Ao assumir o controle das próprias emoções, cria um campo favorável para oportunidades e boas notícias. A mudança não vem de fora, nasce da sua escolha consciente de vibrar diferente.

Dica cósmica: Não beba da fonte do pessimismo quando pode escolher esperança.

Peixes: Há leveza, entusiasmo e uma vontade real de virar a página. Você para de revisitar o passado e direciona energia para o que quer construir agora. Essa combinação de inspiração e atitude prática abre caminhos que estavam adormecidos. A sorte encontra quem decide agir com fé.

Dica cósmica: Sonhe grande, mas dê o primeiro passo hoje.