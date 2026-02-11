Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A sorte grande chega para Câncer, Escorpião e Peixes hoje (11 de fevereiro), que entram em um ciclo de boas oportunidades

Inspiração, confiança e atitude certa abrem portas que antes pareciam distantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, o clima favorece fé prática e decisões inspiradas. Não é apenas sobre sonhar alto, mas sobre acreditar o suficiente para agir diferente. Quando a mente muda de frequência, as circunstâncias começam a acompanhar. Para três signos, o dia marca o início de um fluxo mais leve, próspero e cheio de boas surpresas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (11 de fevereiro): como os signos podem atrair novas oportunidades e fortalecer a estabilidade

Cor e número da sorte de hoje (11 de fevereiro): como os signos podem atrair novas oportunidades e fortalecer a estabilidade

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

Câncer: Uma sensação de tranquilidade toma conta e muda completamente sua postura diante dos desafios. Em vez de antecipar problemas, você escolhe confiar no processo, e isso altera o rumo das situações. Decisões feitas hoje carregam maturidade emocional e timing preciso. A sorte aparece quando você para de duvidar de si.

Dica cósmica: Confiança é o primeiro passo para que tudo comece a fluir.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Escorpião: Você reconhece a própria força e decide não alimentar pensamentos negativos que drenam energia. Ao assumir o controle das próprias emoções, cria um campo favorável para oportunidades e boas notícias. A mudança não vem de fora, nasce da sua escolha consciente de vibrar diferente.

Dica cósmica: Não beba da fonte do pessimismo quando pode escolher esperança.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Peixes: Há leveza, entusiasmo e uma vontade real de virar a página. Você para de revisitar o passado e direciona energia para o que quer construir agora. Essa combinação de inspiração e atitude prática abre caminhos que estavam adormecidos. A sorte encontra quem decide agir com fé.

Dica cósmica: Sonhe grande, mas dê o primeiro passo hoje.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Câncer Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ator sul-coreano Jung Eun-woo, de k-dramas, morre, aos 39 anos, após publicação enigmática

Ator sul-coreano Jung Eun-woo, de k-dramas, morre, aos 39 anos, após publicação enigmática
Imagem - Por que os Estados Unidos estão construindo 'cidades falsas' com lojas, igrejas e praças, todas de mentira

Por que os Estados Unidos estão construindo 'cidades falsas' com lojas, igrejas e praças, todas de mentira
Imagem - BBB 26 acumula cinco desclassificações em um mês; relembre os casos

BBB 26 acumula cinco desclassificações em um mês; relembre os casos

MAIS LIDAS

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
01

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa na Barra (Circuito Dodô)

Imagem - Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)
03

Dinheiro inesperado encontra 3 signos e começa a fluir quase sem esforço a partir de hoje (11 de fevereiro)

Imagem - Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos
04

Cartão de crédito pode levar à malha fina em 2026? Entenda como o Fisco vigia seus gastos