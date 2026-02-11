Acesse sua conta
Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff emociona ao pedir irmãozinho para a madrasta

Léo, de seis anos, fez o pedido à influenciadora Gabriela Versiani, noiva do cantor

  K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12:40

Murilo Huff, Gabriela Versiani e Leo Mendonça
Murilo Huff, Gabriela Versiani e Léo Mendonça Crédito: Reprodução

A influenciadora Gabriela Versiani teve uma surpresa na manhã da última segunda-feira (9) ao receber um pedido inusitado de Léo, filho único do seu atual noivo Murilo Huff com a cantora Marília Mendonça. Nas suas redes sociais, Gabriela compartilhou que o enteado sugeriu que a família aumentasse.

“Gabi, você tem que amar muito o papai porque aí vai nascer um neném da sua barriga”, disse Léo à madrasta, que completou a publicação com a legenda “Muito bom dia”.

Léo tem seis anos e mora integralmente com o pai desde julho de 2025, quando Murilo obteve a guarda provisória após entrar na justiça com um pedido de guarda unilateral. Antes, depois do falecimento trágico de Marília Mendonça, a guarda era compartilhada entre o cantor e a avó materna do menino, dona Ruth, mãe da cantora.

1 de 10
Murilo Huff e Leo em sua fazenda por Reprodução

Apesar da mudança, dona Ruth tem uma boa relação com Gabriela. Em outra ocasião, em uma publicação no perfil do Instagram da coluna de Fábia Oliveira, no jornal Metrópoles, ela elogiou a influenciadora:

“Ela sempre muito carinhosa com Léo, sempre tratou ele com muito amor e nunca quis o lugar de ninguém. Que eles sejam muito felizes”, escreveu.

Gabriela Versiani e Murilo Huff mantêm um relacionamento amoroso desde 2023. Em agosto do ano passado, o casal evoluiu o status da relação, após o cantor pedir a influenciadora em casamento.

