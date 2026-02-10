LUTO

Irmã de Isabel Veloso presta homenagem após um mês de seu falecimento

Priscila Kiekow compartilhou mensagens e registros da influenciadora nas redes sociais

K Kamila Macedo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18:45

Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Priscila Kiekow publicou em suas redes sociais, nesta terça-feira (10), uma homenagem póstuma à irmã, a influenciadora Isabel Veloso, que morreu no dia 10 de janeiro, aos 19 anos. A jovem estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 26 de novembro, em decorrência da Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH).

Em um dos stories, Priscila compartilhou uma conversa com Isabel, na qual a influenciadora pergunta se poderia enviar uma música que fala sobre a partida de uma irmã.

“Você é minha luz. Sempre foi. Sempre será. Um mês que você partiu e a dor da sua ausência é dilacerante, daquelas que atravessam o peito. Não é saudade comum, é um pedaço de mim que foi junto“, escreveu na legenda da imagem.

Isabel Veloso com a irmã, Priscila Kiekow 1 de 5

Na sequência, Priscila publicou uma filmagem de Isabel em um momento descontraído. “Uma das nossas linguagens de amor eram os atos de perturbação. Provocações, implicâncias, reclamações repetidas, brincadeiras que só existem onde há intimidade absoluta”, destacou Kiekow.

"Entre irmãs, isso não machuca, conecta. E agora, na sua ausência, o silêncio deixa claro: perturbar era presença. E presença era amor. A saudade está insuportável hoje", completou a homenagem.