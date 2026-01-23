Acesse sua conta
Viúvo de Isabel Veloso reage a críticas e diz que projeto após a morte da esposa não envolve dinheiro

Lucas Borbas se manifesta nas redes e afirma que objetivo é manter vivo o propósito da jovem, que morreu aos 19 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 21:58

Viúvo rebate críticas e afirma que projeto após a morte de Isabel é para ajudar pessoas Crédito: Reprodução

Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, decidiu se pronunciar após passar a ser alvo de críticas nas redes sociais. Comentários começaram a sugerir que ele estaria usando a morte da esposa para ganhar visibilidade, algo que o empresário fez questão de negar publicamente em um desabafo emocionado.

Segundo Lucas, a exposição recente tem uma motivação clara e pessoal. Ele afirma que busca dar continuidade a um projeto idealizado ainda em vida por Isabel, voltado ao apoio de pessoas que enfrentam o câncer. A jovem morreu no dia 10 de janeiro, aos 19 anos, após lutar contra um linfoma de Hodgkin.

Em sua fala, Lucas reconheceu que interpretações equivocadas podem surgir, mas reforçou que sua intenção jamais foi financeira. “Com certeza deve passar na mente de muitas pessoas, que é sobre ganhar visibilidade em cima da minha mulher, não? Muito pelo contrário eu quero trazer o que a Isabel queria para as pessoas que sofrem igual a ela, entendeu? Que é esse bendito câncer”, declarou.

Atualmente em São Paulo, ele explicou que as viagens e compromissos profissionais estão ligados à estruturação desse projeto social. Lucas também destacou que conta com o apoio de amigos e colaboradores de Curitiba e Francisco Beltrão, preservando a identidade de todos por respeito.

Em outro momento do desabafo, foi direto ao rebater as acusações. “Não é sobre dinheiro. Jamais, jamais vai ser sobre dinheiro, ou ganhar em cima de quem já se foi”, afirmou. Emocionado, ele completou dizendo que cada ação futura será dedicada à memória da esposa.

Isabel Veloso deixa o marido, o filho Arthur, de um ano, além de familiares e amigos. Lucas afirmou que transformar a dor em algo que ajude outras pessoas é a forma que encontrou de honrar a história e os sonhos da jovem.

Tags:

Câncer Isabel Veloso

