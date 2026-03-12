FAMOSOS

Ex-BBB Sarah Andrade diz que prefere ser cancelada a ser esquecida

A empresária participou de duas edições do reality

K Kamila Macedo

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:46

Sarah Andrade é do signo de Câncer Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Sarah Andrade foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil 2026, mas sua trajetória no programa vem de longa data. Após participar da 21ª edição da atração e sair no nono paredão com 76,76%, ela retornou ao confinamento este ano. No entanto, seu desempenho durante essa segunda passagem foi bastante criticado, o que fez Sarah rever suas prioridades: “Ser esquecida não é legal, né?”, pontuou a influenciadora.

Para Sarah, é preferível sair cancelada, pensando em reverter a opinião do público posteriormente, a enfrentar a indiferença dos telespectadores. “Você sofre para caramba lá dentro... Sair esquecido é sacanagem. Se você souber trabalhar o cancelamento, você pode refazer a sua história e dar uma volta por cima. Agora, o esquecido... Para ele, conseguir dar essa reviravolta é muito difícil”, destacou a empresária, ressaltando a complexidade da experiência no programa.

Sarah Andrade (BBB 21 e 26) 1 de 21

Quanto aos planos futuros, a ex-sister pretende manter o foco nas redes sociais, além de participar de eventos e ministrar palestras voltadas ao mercado de comunicação e neurociência. Formada em Publicidade e Propaganda com mestrado em Business, ela reforça sua meta: “A visibilidade é importante demais pra mim, então quero continuar aparecendo muito na mídia. Esse meio foi me conquistando, principalmente pelo carinho das pessoas. Vejo o quanto posso inspirar e mudar a vida dos outros. Amo dar palestras sobre marketing motivacional e neurociência”.