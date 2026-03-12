Acesse sua conta
Ex-BBB Sarah Andrade diz que prefere ser cancelada a ser esquecida

A empresária participou de duas edições do reality

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:46

Sarah Andrade é do signo de Câncer
Sarah Andrade é do signo de Câncer Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Sarah Andrade foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil 2026, mas sua trajetória no programa vem de longa data. Após participar da 21ª edição da atração e sair no nono paredão com 76,76%, ela retornou ao confinamento este ano. No entanto, seu desempenho durante essa segunda passagem foi bastante criticado, o que fez Sarah rever suas prioridades: “Ser esquecida não é legal, né?”, pontuou a influenciadora.

Para Sarah, é preferível sair cancelada, pensando em reverter a opinião do público posteriormente, a enfrentar a indiferença dos telespectadores. “Você sofre para caramba lá dentro... Sair esquecido é sacanagem. Se você souber trabalhar o cancelamento, você pode refazer a sua história e dar uma volta por cima. Agora, o esquecido... Para ele, conseguir dar essa reviravolta é muito difícil”, destacou a empresária, ressaltando a complexidade da experiência no programa.

Quanto aos planos futuros, a ex-sister pretende manter o foco nas redes sociais, além de participar de eventos e ministrar palestras voltadas ao mercado de comunicação e neurociência. Formada em Publicidade e Propaganda com mestrado em Business, ela reforça sua meta: “A visibilidade é importante demais pra mim, então quero continuar aparecendo muito na mídia. Esse meio foi me conquistando, principalmente pelo carinho das pessoas. Vejo o quanto posso inspirar e mudar a vida dos outros. Amo dar palestras sobre marketing motivacional e neurociência”.

Ela também afirmou que retomará os cuidados com a saúde mental por meio de acompanhamento psicológico, devido ao estresse enfrentado durante o jogo. “Eu já fazia terapia e vou continuar. A gente convive com pessoas de cultura, educação e jeito de levar a vida diferentes... Aquilo não é a vida real. Você cede à pressão do jogo. Fora da casa, você não é obrigado toda segunda-feira a participar de um Sincerão e apontar defeitos de outras pessoas. Não tem como ser você mesmo dentro de um jogo que vale R$ 5 milhões”.

