O que o seu corpo está tentando te dizer? 3 signos precisam de foco no bem-estar físico para conseguir atravessar o mês (12 de março)

Entenda por que a disciplina na rotina será sua maior aliada contra o estresse

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Capricórnio nos lembra que o nosso corpo é a casa que sustenta todos os nossos sonhos. Por isso, nesta quinta-feira, a saúde deixa de ser algo vago para se tornar uma questão de responsabilidade. O foco astral se volta para a estrutura: ossos, joelhos, dentes e pele. Se você vem negligenciando sua postura ou adiando aquele check-up, o corpo pode enviar sinais hoje. Não ignore as dores nas costas, elas podem ser o peso das responsabilidades sendo carregadas de forma errada.



Nativos de Gêmeos, Leão e Capricórnio devem redobrar a atenção. Para o geminiano, o corpo pede silêncio e regeneração; para o leonino, a disciplina na dieta será o grande diferencial; e para o capricorniano, o autocuidado deve ser a prioridade absoluta. É um dia excelente para começar tratamentos de longo prazo ou se comprometer com uma rotina de exercícios de resistência. Caminhadas e atividades que fortaleçam a musculatura serão extremamente benéficas.

O estresse mental hoje pode se manifestar como rigidez física. Capricórnio nos torna exigentes, e essa cobrança excessiva tensiona o pescoço e a mandíbula. Ao longo do dia, faça pausas para alongar e respirar profundamente. Beba bastante água para ajudar na saúde dos rins e procure alimentos que tragam saciedade real e nutrientes para os ossos, como cálcio e magnésio. A sua energia vital hoje depende da qualidade do que você coloca para dentro.

