Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que o seu corpo está tentando te dizer? 3 signos precisam de foco no bem-estar físico para conseguir atravessar o mês (12 de março)

Entenda por que a disciplina na rotina será sua maior aliada contra o estresse

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Capricórnio nos lembra que o nosso corpo é a casa que sustenta todos os nossos sonhos. Por isso, nesta quinta-feira, a saúde deixa de ser algo vago para se tornar uma questão de responsabilidade. O foco astral se volta para a estrutura: ossos, joelhos, dentes e pele. Se você vem negligenciando sua postura ou adiando aquele check-up, o corpo pode enviar sinais hoje. Não ignore as dores nas costas, elas podem ser o peso das responsabilidades sendo carregadas de forma errada.

Nativos de Gêmeos, Leão e Capricórnio devem redobrar a atenção. Para o geminiano, o corpo pede silêncio e regeneração; para o leonino, a disciplina na dieta será o grande diferencial; e para o capricorniano, o autocuidado deve ser a prioridade absoluta. É um dia excelente para começar tratamentos de longo prazo ou se comprometer com uma rotina de exercícios de resistência. Caminhadas e atividades que fortaleçam a musculatura serão extremamente benéficas.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O Universo envia um recado importante para Touro, Leão, Escorpião e Aquário hoje (12 de março) e a mensagem pode mudar o rumo das decisões

3 signos recebem um sinal inesperado do destino hoje (12 de março) e voltam a acreditar no futuro

Um dia de decisões, diálogos importantes e oportunidades silenciosas pode mudar os rumos de todos os signos hoje (12 de março)

Entre revisões e decisões adiadas, esta semana (entre 9 a 15 de março) testa a paciência dos 12 signos

Quando o domingo pede coragem emocional, os 12 signos percebem que algumas verdades não podem mais ser adiadas

O estresse mental hoje pode se manifestar como rigidez física. Capricórnio nos torna exigentes, e essa cobrança excessiva tensiona o pescoço e a mandíbula. Ao longo do dia, faça pausas para alongar e respirar profundamente. Beba bastante água para ajudar na saúde dos rins e procure alimentos que tragam saciedade real e nutrientes para os ossos, como cálcio e magnésio. A sua energia vital hoje depende da qualidade do que você coloca para dentro.

Ao final do dia, o melhor remédio será o aterramento. Se puder, coloque os pés na terra ou cuide de algumas plantas; esse contato com o elemento Terra ajuda a drenar a ansiedade e a baixar a guarda. Um banho quente focado no relaxamento muscular fará maravilhas. Lembre-se: para chegar ao topo da montanha, como a cabra montanhesa de Capricórnio, você precisa estar com a sua estrutura firme e saudável. 

Leia mais

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Imagem - Disney escala estrela da Marvel para viver Mãe Gothel, a vilã de 'Enrolados'

Disney escala estrela da Marvel para viver Mãe Gothel, a vilã de 'Enrolados'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Atitude de Eliezer gera climão com Viih Tube antes de casamento: ‘Vai continuar sem casar’

Atitude de Eliezer gera climão com Viih Tube antes de casamento: ‘Vai continuar sem casar’
Imagem - Saiba quanto tempo Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, ficou solteiro

Saiba quanto tempo Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, ficou solteiro
Imagem - Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

MAIS LIDAS

Imagem - BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda
01

BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

Imagem - Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos após o dia de hoje (12 de março)
02

Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos após o dia de hoje (12 de março)

Imagem - A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta
03

A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
04

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia