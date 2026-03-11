OSCAR 2026

Wagner Moura apresentará categoria no Oscar 2026

Ator baiano concorre ao prêmio de Melhor Ator na premiação

K Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:18

Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto" Crédito: Golden Globes/Reprodução

Wagner Moura é um dos nomes confirmados para apresentar uma das categorias no Oscar 2026. A informação foi divulgada pela própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quarta-feira (11).

Além do brasileiro, a lista de apresentadores inclui nomes como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel (que recentemente recebeu o ator em seu talk show), Pedro Pascal (parceiro de cena de Moura em “Narcos”), Bill Pullman e Channing Tatum.

Wagner Moura também disputa a estatueta de Melhor Ator por seu desempenho no filme “O Agente Secreto”. Com direção de Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem brasileiro concorre ainda em outras três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

A cerimônia será realizada no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.