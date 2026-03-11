Acesse sua conta
Wagner Moura apresentará categoria no Oscar 2026

Ator baiano concorre ao prêmio de Melhor Ator na premiação

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:18

Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por
Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto" Crédito: Golden Globes/Reprodução

Wagner Moura é um dos nomes confirmados para apresentar uma das categorias no Oscar 2026. A informação foi divulgada pela própria Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quarta-feira (11).

Além do brasileiro, a lista de apresentadores inclui nomes como Nicole Kidman, Jimmy Kimmel (que recentemente recebeu o ator em seu talk show), Pedro Pascal (parceiro de cena de Moura em “Narcos”), Bill Pullman e Channing Tatum.

Wagner Moura também disputa a estatueta de Melhor Ator por seu desempenho no filme “O Agente Secreto”. Com direção de Kleber Mendonça Filho, o longa-metragem brasileiro concorre ainda em outras três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

A cerimônia será realizada no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Tags:

Wagner Moura O Agente Secreto

