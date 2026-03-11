Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de Melody tem carro destruído por ex-namorada e relata prejuízo de R$ 300 mil

Episódio ocorreu após Karen Martins flagrar Belinho com nova companheira em academia

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:19

Belinho é pai de Melody e Bella Angel
Belinho é pai de Melody e Bella Angel Crédito: Reprodução/ Instagram

Belinho, pai das cantoras Melody e Bella Angel, se envolveu em uma polêmica após sua ex-namorada, Karen Martins, danificar seu carro de luxo, veículo que, segundo o portal LeoDias, é avaliado em R$ 300 mil. Imagens divulgadas mostram o momento em que Karen chega a uma academia e vê o ex-companheiro ao lado de outra mulher.

Em um dos registros, a influenciadora aparece riscando o automóvel. Em outro, enquanto Belinho e a nova parceira utilizavam a esteira do academia, Karen surge e inicia agressões contra o homem e, na sequência, contra a mulher que o acompanhava.

Após a repercussão do caso, Martins se pronunciou nas redes sociais para pedir desculpas, reconhecendo o erro em sua conduta. “Não me orgulho da minha atitude. Eu errei, foi muito feio o que eu fiz e reconheço isso com muita humildade. Peço desculpas a todas as mulheres, porque, como símbolo do feminino, jamais deveria me sujeitar a esse tipo de situação. Também peço desculpas a todos os homens que possam ter se sentido afetados ou impactados pelo que aconteceu”, declarou. A influenciadora afirmou ainda estar “refletindo, aprendendo e assumindo a responsabilidade”.

Ela explicou que o ataque foi motivado pelo fato de a nova namorada de Belinho estar usando suas roupas. Karen ressaltou que ambos estavam separados há algum tempo e relatou ter sido agredida pelo ex anteriormente. “Desejo, do fundo do meu coração, que ele seja feliz. Mas quando vi a pessoa usando a minha roupa, não deu. Perdi a cabeça mesmo, achei uma grande falta de respeito. E aí aconteceu o que vocês viram. Ele me agrediu, e não foi pouco, tá? E não foi a primeira vez. É por isso que eu não quis voltar”, completou.

Karen afirmou também que Belinho a impedia de trabalhar. “Se eu arrumava um emprego, ele ia até a porta me tirar. Se eu conseguia outro trabalho, dizia que era por causa de homem. Sempre me acusando e dizendo que eu tinha que ficar em casa cuidando das crianças”, relatou.

Belinho também apresentou sua versão do episódio, sustentando que a ex-namorada não aceitou o fim do relacionamento e detalhando a invasão à academia.

“E aí eu só puxei ela. Só que aí ela me chutou, né? Na hora que eu puxei ela. Então eu caí e ela caiu, e ela veio junto, né? Então nesse momento ela falou que eu agredi ela. Mas todo mundo que tava lá perto viu que, em momento nenhum, eu coloquei a mão nela. A gente só filmou mesmo”, disse ao portal Leo Dias.

Segundo o empresário, episódios de violência eram frequentes. Ele afirma que, ao longo dos sete anos de compromisso, teria sofrido outras agressões, incluindo atropelamentos e garrafadas, além de ter tido outros veículos atacados.

Melody

Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody por Reprodução
Melody e o ex-namorado, João Pancera por Reprodução/Instagram
Melody e o ex-namorado, João Pancera por Reprodução
MC Melody por Reprodução/Instagram
Melody em acidente por Reprodução / Redes sociais
Anitta anuncia parceria musical com Melody por Reprodução/Instagram
Melody por Reprodução/Redes sociais
1 de 12
Melody por Reprodução

Leia mais

Imagem - Faustão faz rara aparição ao lado do genro; confira

Faustão faz rara aparição ao lado do genro; confira

Imagem - Mari Fernandez e Julia Ribeiro anunciam gravidez do primeiro filho: ‘Agora somos três’

Mari Fernandez e Julia Ribeiro anunciam gravidez do primeiro filho: ‘Agora somos três’

Imagem - Wagner Moura brinca em entrevista à Academia do Oscar: "Eu só queria estar no Carnaval"

Wagner Moura brinca em entrevista à Academia do Oscar: "Eu só queria estar no Carnaval"

Tags:

Melody

Mais recentes

Imagem - Virginia posta vídeo com Maria Flor e provoca: ‘Só a mamãe pode maquiar’; entenda polêmica envolvendo Ana Castela e Zé Felipe

Virginia posta vídeo com Maria Flor e provoca: ‘Só a mamãe pode maquiar’; entenda polêmica envolvendo Ana Castela e Zé Felipe
Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
Imagem - Peixes do 'fim do mundo' que só são vistos em tragédias aparecem em praia do México e causam preocupação

Peixes do 'fim do mundo' que só são vistos em tragédias aparecem em praia do México e causam preocupação

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro
02

O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
03

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)
04

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)