GRAVE

Pai de Melody tem carro destruído por ex-namorada e relata prejuízo de R$ 300 mil

Episódio ocorreu após Karen Martins flagrar Belinho com nova companheira em academia

K Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:19

Belinho é pai de Melody e Bella Angel Crédito: Reprodução/ Instagram

Belinho, pai das cantoras Melody e Bella Angel, se envolveu em uma polêmica após sua ex-namorada, Karen Martins, danificar seu carro de luxo, veículo que, segundo o portal LeoDias, é avaliado em R$ 300 mil. Imagens divulgadas mostram o momento em que Karen chega a uma academia e vê o ex-companheiro ao lado de outra mulher.

Em um dos registros, a influenciadora aparece riscando o automóvel. Em outro, enquanto Belinho e a nova parceira utilizavam a esteira do academia, Karen surge e inicia agressões contra o homem e, na sequência, contra a mulher que o acompanhava.

Após a repercussão do caso, Martins se pronunciou nas redes sociais para pedir desculpas, reconhecendo o erro em sua conduta. “Não me orgulho da minha atitude. Eu errei, foi muito feio o que eu fiz e reconheço isso com muita humildade. Peço desculpas a todas as mulheres, porque, como símbolo do feminino, jamais deveria me sujeitar a esse tipo de situação. Também peço desculpas a todos os homens que possam ter se sentido afetados ou impactados pelo que aconteceu”, declarou. A influenciadora afirmou ainda estar “refletindo, aprendendo e assumindo a responsabilidade”.

Ela explicou que o ataque foi motivado pelo fato de a nova namorada de Belinho estar usando suas roupas. Karen ressaltou que ambos estavam separados há algum tempo e relatou ter sido agredida pelo ex anteriormente. “Desejo, do fundo do meu coração, que ele seja feliz. Mas quando vi a pessoa usando a minha roupa, não deu. Perdi a cabeça mesmo, achei uma grande falta de respeito. E aí aconteceu o que vocês viram. Ele me agrediu, e não foi pouco, tá? E não foi a primeira vez. É por isso que eu não quis voltar”, completou.

Karen afirmou também que Belinho a impedia de trabalhar. “Se eu arrumava um emprego, ele ia até a porta me tirar. Se eu conseguia outro trabalho, dizia que era por causa de homem. Sempre me acusando e dizendo que eu tinha que ficar em casa cuidando das crianças”, relatou.

Belinho também apresentou sua versão do episódio, sustentando que a ex-namorada não aceitou o fim do relacionamento e detalhando a invasão à academia.

“E aí eu só puxei ela. Só que aí ela me chutou, né? Na hora que eu puxei ela. Então eu caí e ela caiu, e ela veio junto, né? Então nesse momento ela falou que eu agredi ela. Mas todo mundo que tava lá perto viu que, em momento nenhum, eu coloquei a mão nela. A gente só filmou mesmo”, disse ao portal Leo Dias.

Segundo o empresário, episódios de violência eram frequentes. Ele afirma que, ao longo dos sete anos de compromisso, teria sofrido outras agressões, incluindo atropelamentos e garrafadas, além de ter tido outros veículos atacados.