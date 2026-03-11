GRAVIDEZ

Mari Fernandez e Julia Ribeiro anunciam gravidez do primeiro filho: ‘Agora somos três’

A cantora e a influenciadora publicaram a novidade nas redes sociais nesta quarta-feira (11)

K Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:00

Mari Fernandez e Julia Ribeiro anunciam gravidez do primeiro filho do casal Crédito: Reprodução/ Instagram

A cantora Mari Fernandez anunciou, nesta quarta-feira (11), que está à espera do primeiro filho com a esposa, a influenciadora Julia Ribeiro. Na publicação, a artista aparece interpretando uma canção inédita, composta especialmente para a ocasião, em registros ao lado de Julia que incluem o exame de ultrassom do bebê.

“Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho”, celebrou Mari na legenda do post.

O casal iniciou o relacionamento em 2022 e oficializou a união em outubro de 2025, em um casamento no interior de São Paulo. Julia está grávida há cerca de três meses.

Em entrevista ao jornal O GLOBO, a influenciadora detalhou que o método escolhido foi o ROPA, sigla para recepção de oócito da parceira. A técnica consiste em uma modalidade de Fertilização in Vitro (FIV) na qual ocorre a doação do óvulo por uma das mulheres, que é fecundado em laboratório e, posteriormente, implantado no útero da parceira. O procedimento também foi utilizado pela cantora Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, mães de Zuri, que completará um ano em maio.