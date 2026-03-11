Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mari Fernandez e Julia Ribeiro anunciam gravidez do primeiro filho: ‘Agora somos três’

A cantora e a influenciadora publicaram a novidade nas redes sociais nesta quarta-feira (11)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:00

Mari Fernandez e Julia Ribeiro anunciam gravidez do primeiro filho do casal
Mari Fernandez e Julia Ribeiro anunciam gravidez do primeiro filho do casal Crédito: Reprodução/ Instagram

A cantora Mari Fernandez anunciou, nesta quarta-feira (11), que está à espera do primeiro filho com a esposa, a influenciadora Julia Ribeiro. Na publicação, a artista aparece interpretando uma canção inédita, composta especialmente para a ocasião, em registros ao lado de Julia que incluem o exame de ultrassom do bebê.

“Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho”, celebrou Mari na legenda do post.

O casal iniciou o relacionamento em 2022 e oficializou a união em outubro de 2025, em um casamento no interior de São Paulo. Julia está grávida há cerca de três meses.

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro se casaram

Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução
1 de 9
Ensaio pré-wedding de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro por Reprodução

Em entrevista ao jornal O GLOBO, a influenciadora detalhou que o método escolhido foi o ROPA, sigla para recepção de oócito da parceira. A técnica consiste em uma modalidade de Fertilização in Vitro (FIV) na qual ocorre a doação do óvulo por uma das mulheres, que é fecundado em laboratório e, posteriormente, implantado no útero da parceira. O procedimento também foi utilizado pela cantora Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, mães de Zuri, que completará um ano em maio.

"Estamos muito felizes com essa notícia. É um sentimento difícil até de explicar. Agora estamos esperando o chá revelação para descobrir o sexo do bebê e começar a preparar tudo para a chegada dele”, comentou Julia.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura brinca em entrevista à Academia do Oscar: "Eu só queria estar no Carnaval"

Wagner Moura brinca em entrevista à Academia do Oscar: "Eu só queria estar no Carnaval"

Imagem - Karla Sofía Gascón ironiza polêmica envolvendo Timothée Chalamet: 'Não se preocupe com isso, Tim'

Karla Sofía Gascón ironiza polêmica envolvendo Timothée Chalamet: 'Não se preocupe com isso, Tim'

Imagem - Lázaro Ramos brinca sobre o que fazer caso compareça ao Oscar: 'Timothée Chalamet que se prepare'

Lázaro Ramos brinca sobre o que fazer caso compareça ao Oscar: 'Timothée Chalamet que se prepare'

Tags:

Gravidez Mari Fernandez Julia Ribeiro

Mais recentes

Imagem - Casamento de Candinho termina com fuga desesperada de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (11)

Casamento de Candinho termina com fuga desesperada de Zulma em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (11)
Imagem - Faustão faz rara aparição ao lado do genro; confira

Faustão faz rara aparição ao lado do genro; confira
Imagem - Quaresma 2026: Veja penitências simples que podem fortalecer a vida espiritual durante o período

Quaresma 2026: Veja penitências simples que podem fortalecer a vida espiritual durante o período

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Funcionários encontram rato morto dentro de hospital estadual em Salvador
02

Funcionários encontram rato morto dentro de hospital estadual em Salvador

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26
03

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
04

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana