Lázaro Ramos brinca sobre o que fazer caso compareça ao Oscar: 'Timothée Chalamet que se prepare'

Kamila Macedo
Publicado em 10 de março de 2026 às 18:26
O ator Lázaro Ramos ainda não confirmou presença no Oscar 2026, apesar de ter sido convidado para a cerimônia por seu amigo, Wagner Moura, indicado na categoria de Melhor Ator por sua atuação em “O Agente Secreto”. No entanto, em suas redes sociais, o baiano demonstrou bom humor ao brincar sobre como deveria agir caso compareça ao evento, se mostrando atento à repercussão na web.
Em vídeo publicado no TikTok, Lázaro sugeriu realizar uma enquete para que os fãs escolham o que ele deveria fazer e detalhou as opções. “Meus amores, resolvi fazer uma enquete rapidinho aqui sobre o Oscar. Seguinte: se eu realmente conseguir ir pra cerimônia do Oscar, me diz aí o que é que vocês querem que eu faça. Vou dar umas opções”, disse.
“Primeira opção: quando eu ver Michael B. Jordan, eu dizer assim: 'Michael! E aí? Lembra de mim? Sou eu, Lazinho!'”, brincou, relembrando a entrevista que realizou com o astro durante a divulgação de “Pecadores”. Michael B. Jordan também concorre à estatueta de Melhor Ator, ao lado de Moura.
A segunda sugestão foi: “Encontrar o Timothée Chalamet e dançar balé enquanto canto ópera pra ele”. A fala faz referência a uma polêmica recente envolvendo Chalamet, que afirmou em entrevista com o ator Matthew McConaughey, para a Variety e a CNN, que "ninguém se importa" com essas formas de arte. O comentário repercutiu de forma negativa entre os internautas e a comunidade artística. Timothée Chalamet também está indicado a Melhor Ator, por seu papel em “Marty Supreme”.
A terceira opção remete à coincidência envolvendo os brasileiros indicados na premiação do Oscar. Tanto Fernanda Torres, indicada a Melhor Atriz em 2025 por “Ainda Estou Aqui”, quanto Wagner Moura integraram o elenco do longa-metragem “Saneamento Básico”, de 2007. “Terceira opção: quando tudo der ao vivo, eu grito assim: 'Quem será o próximo ator ou atriz de 'Saneamento Básico' que vai concorrer ao Oscar?'”, comentou Lázaro, que também atuou no filme como o personagem Zico.
Por fim, o ator sugeriu, como quarta alternativa, apenas “ficar quieto”
Lázaro Ramos e Wagner Moura
A cerimônia do Oscar acontece no próximo domingo, 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. A incerteza quanto à presença de Lázaro Ramos se deve aos conflitos de agenda, já que o ator está gravando a próxima novela das seis da TV Globo, “A Nobreza do Amor”, com estreia prevista para 16 de março – apenas um dia após a premiação. A trama marcará o primeiro vilão da carreira do artista em novelas, que interpretará o personagem Jendal.