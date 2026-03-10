OSCAR 2026

Lázaro Ramos brinca sobre o que fazer caso compareça ao Oscar: 'Timothée Chalamet que se prepare'

Ator foi convidado por Wagner Moura para acompanhá-lo na cerimônia de premiação

K Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:26

Lázaro Ramos brinca com "enquente" do Crédito: Reprodução/ Tiktok

O ator Lázaro Ramos ainda não confirmou presença no Oscar 2026, apesar de ter sido convidado para a cerimônia por seu amigo, Wagner Moura, indicado na categoria de Melhor Ator por sua atuação em “O Agente Secreto”. No entanto, em suas redes sociais, o baiano demonstrou bom humor ao brincar sobre como deveria agir caso compareça ao evento, se mostrando atento à repercussão na web.

Em vídeo publicado no TikTok, Lázaro sugeriu realizar uma enquete para que os fãs escolham o que ele deveria fazer e detalhou as opções. “Meus amores, resolvi fazer uma enquete rapidinho aqui sobre o Oscar. Seguinte: se eu realmente conseguir ir pra cerimônia do Oscar, me diz aí o que é que vocês querem que eu faça. Vou dar umas opções”, disse.

“Primeira opção: quando eu ver Michael B. Jordan, eu dizer assim: 'Michael! E aí? Lembra de mim? Sou eu, Lazinho!'”, brincou, relembrando a entrevista que realizou com o astro durante a divulgação de “Pecadores”. Michael B. Jordan também concorre à estatueta de Melhor Ator, ao lado de Moura.

A segunda sugestão foi: “Encontrar o Timothée Chalamet e dançar balé enquanto canto ópera pra ele”. A fala faz referência a uma polêmica recente envolvendo Chalamet, que afirmou em entrevista com o ator Matthew McConaughey, para a Variety e a CNN, que "ninguém se importa" com essas formas de arte. O comentário repercutiu de forma negativa entre os internautas e a comunidade artística. Timothée Chalamet também está indicado a Melhor Ator, por seu papel em “Marty Supreme”.

A terceira opção remete à coincidência envolvendo os brasileiros indicados na premiação do Oscar. Tanto Fernanda Torres, indicada a Melhor Atriz em 2025 por “Ainda Estou Aqui”, quanto Wagner Moura integraram o elenco do longa-metragem “Saneamento Básico”, de 2007. “Terceira opção: quando tudo der ao vivo, eu grito assim: 'Quem será o próximo ator ou atriz de 'Saneamento Básico' que vai concorrer ao Oscar?'”, comentou Lázaro, que também atuou no filme como o personagem Zico.

Por fim, o ator sugeriu, como quarta alternativa, apenas “ficar quieto”

