Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 08:08
Se você sentiu um peso incomum ao acordar hoje, saiba que o céu tem um recado direto. Às 06:38, a Lua entrou na fase Minguante no signo de Sagitário, dando o sinal verde para aquela limpeza que você vinha adiando. Não é dia de começar, é dia de terminar. Sabe aquela conversa mal resolvida ou aquele projeto que só drena sua energia e não sai do lugar? O universo está pedindo o ponto final agora.
Para os nativos de Gêmeos, Câncer, Virgem e Peixes, essa quarta-feira funciona como um "detox" forçado. É o momento de olhar para a sua rotina e para as suas relações e perguntar: "Isso ainda me serve?". A energia sagitariana, que geralmente é de expansão, hoje pede filtro. Menos excessos e mais verdade. Se algo for embora hoje, deixe ir; é o espaço vazio que o novo precisa para estacionar na sua vida em breve.
No trabalho, a dica é baixar a bola. Não é o momento de bater de frente com chefes ou tentar vender uma ideia mirabolante. Use o dia para arquivar documentos, deletar e-mails inúteis e organizar sua mesa. Essa organização física reflete direto no seu mental. Quando limpamos o exterior sob a Lua Minguante, a clareza interna volta quase instantaneamente, trazendo aquele alívio no peito que você tanto buscava.
Aproveite o silêncio. Sagitário nos ensina que a sabedoria não vem do barulho, mas do que resta depois que a poeira baixa. Se o cansaço bater, respeite. O seu corpo está processando encerramentos importantes. Beba muita água, evite discussões bobas nas redes sociais e foque em você. O ciclo que se fecha hoje é a garantia de um recomeço muito mais leve e próspero na próxima Lua Nova.