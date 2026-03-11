Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Filme?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 07:45
A corrida por um dos prêmios mais importantes do cinema está chegando. O Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h, e promete uma disputa acirrada na categoria de Melhor Filme.
A apresentação será por conta do comediante Conan O'Brien. No Brasil, o evento será transmitido pelo HBO Max, TNT e Globo.
Entre os títulos mais comentados da temporada, 'O Agente Secreto', dirigido pelo brasileiro Kleber Mendonça Filho, vem recebendo grande reconhecimento da crítica internacional.
Confira os indicados a Melhor Filme no Oscar 2026
Já produções como 'Pecadores' e 'Uma Batalha Após a Outra' também aparecem entre os favoritos por terem acumulado indicações e prêmios ao longo da temporada.
Enquanto isso, F1, estrelado por Brad Pitt, desponta como o filme de grande apelo popular, atraindo multidões aos cinemas.
Antes da cerimônia oficial, queremos saber a opinião do público. Entre os indicados, qual filme você acha que merece vencer o Oscar 2026 de Melhor Filme?