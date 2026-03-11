Acesse sua conta
Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Filme?

A maior premiação do cinema acontece em 15 de março

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 07:45

Filmes indicados ao Oscar 2026
Filmes indicados ao Oscar 2026 Crédito: Reprodução

A corrida por um dos prêmios mais importantes do cinema está chegando. O Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h, e promete uma disputa acirrada na categoria de Melhor Filme.

A apresentação será por conta do comediante Conan O'Brien. No Brasil, o evento será transmitido pelo HBO Max, TNT e Globo. 

Entre os títulos mais comentados da temporada, 'O Agente Secreto', dirigido pelo brasileiro Kleber Mendonça Filho, vem recebendo grande reconhecimento da crítica internacional.

Confira os indicados a Melhor Filme no Oscar 2026

Bugonia por Divulgação
F1: O Filme por divulgação
Frankenstein por Divulgação
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
Pecadores por Divulgação
Sonhos de Trem por Reprodução
Uma Batalha Após a Outra por divulgação
Valor Sentimental por Divulgação
Marty Supreme por Divulgação
1 de 10
Bugonia por Divulgação

Já produções como 'Pecadores' e 'Uma Batalha Após a Outra' também aparecem entre os favoritos por terem acumulado indicações e prêmios ao longo da temporada.

Enquanto isso, F1, estrelado por Brad Pitt, desponta como o filme de grande apelo popular, atraindo multidões aos cinemas.

Indicados a Melhor Filme no Oscar 2026

  1. Sinners (Pecadores), dirigido por Ryan Coogler
  2. One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra), de Paul Thomas Anderson
  3. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
  4. Hamnet, dirigido por Chloé Zhao
  5. Frankenstein, de Guillermo del Toro
  6. Marty Supreme, dirigido por Josh Safdie
  7. Bugonia, de Yorgos Lanthimos
  8. Sentimental Value (Valor Sentimental), dirigido por Joachim Trier
  9. F1, de Joseph Kosinski
  10. Train Dreams (Sonhos de Trem), dirigido por Greg Kwedar

Antes da cerimônia oficial, queremos saber a opinião do público. Entre os indicados, qual filme você acha que merece vencer o Oscar 2026 de Melhor Filme?

Vote na enquete

Tags:

Cinema Filme Oscar Oscar 2026

