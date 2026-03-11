Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Ator?

A maior premiação do cinema acontece em 15 de março

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 10:17

Atores indicados ao Oscar 2026 Crédito: Divulgação 

A contagem regressiva para o Oscar 2026 já começou. A maior premiação do cinema acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h (horário de Brasília), e promete uma disputa intensa na categoria de Melhor Ator. 

Neste ano, a disputa reúne grandes nomes do cinema mundial, incluindo um feito histórico para o Brasil. O ator Wagner Moura que conquistou uma indicação inédita, ele se tornou o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator.

A apresentação da cerimônia ficará por conta do comediante Conan O'Brien. No Brasil, o público poderá acompanhar a transmissão pela Max, pelo canal TNT e também pela TV Globo.

Confira os indicados a Melhor Ator no Oscar 2026

Wagner Moura, por O Agente Secreto por Divulgação | Vitrine Filmes
Timothée Chalamet, por Marty Supreme por Divulgação
Michael B. Jordan, por Sinners (Pecadores) por Divulgação
Leonardo DiCaprio, por One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra) por divulgação
Ethan Hawke, por Blue Moon por Divulgação
1 de 5
Wagner Moura, por O Agente Secreto por Divulgação | Vitrine Filmes

No filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, o ator interpreta um professor que vive em fuga durante a ditadura militar. A atuação tem sido muito elogiada pela crítica internacional e considerada uma das mais intensas do ano.

Michael B. Jordan chega forte após vencer o prêmio do Screen Actors Guild Awards por sua atuação dupla em 'Pecadores', interpretando irmãos gêmeos.

Já Timothée Chalamet conquistou prêmios importantes da temporada, incluindo o Golden Globe Awards e o Critics' Choice Awards, graças ao papel no filme Marty Supreme.

Outro nome que sempre entra forte nas disputas é Leonardo DiCaprio, que soma mais uma indicação à sua carreira com a atuação em Uma Batalha Após a Outra.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'O Chamado do Mar': filme baiano com Alice Pataxó vence categorias em festival internacional

Tá liberado? Os livros, filmes e músicas que entram em domínio público em 2026

9ª Mostra Sesc de Cinema está com inscrições abertas

‘A Cabeça do Santo’, livro de Socorro Acioli, terá adaptação para o cinema com Antônio Pitanga

O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar 2026 e iguala recorde histórico de Cidade de Deus

Completando a lista está Ethan Hawke, indicado por Blue Moon, cinebiografia do compositor Lorenz Hart. Embora seja sua primeira indicação como ator principal, ele já havia sido lembrado pela Academia em outras categorias.

Indicados a Melhor Ator no Oscar 2026

  1. Wagner Moura, por O Agente Secreto 
  2. Timothée Chalamet, por Marty Supreme
  3. Michael B. Jordan, por Sinners (Pecadores)
  4. Leonardo DiCaprio, por One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra)
  5. Ethan Hawke, por Blue Moon

Antes da cerimônia oficial, queremos saber a opinião do público. Entre os indicados, qual filme você acha que merece vencer o Oscar 2026 de Melhor Ator?

Vote na enquete

Leia mais

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Imagem - Estreias no cinema em março de 2026; veja a lista completa de filmes

Estreias no cinema em março de 2026; veja a lista completa de filmes

Imagem - O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

Tags:

Cinema Filme Oscar Oscar 2026 Melhor Ator

Mais recentes

Imagem - Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Filme Internacional?

Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Filme Internacional?
Imagem - Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Filme?

Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Filme?
Imagem - Enquete BBB 26: você gostou da eliminação de Babu?

Enquete BBB 26: você gostou da eliminação de Babu?

MAIS LIDAS

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
01

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
02

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar
03

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar

Imagem - Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú
04

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú