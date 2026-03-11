CINEMA

Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Ator?

A maior premiação do cinema acontece em 15 de março

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 10:17

Atores indicados ao Oscar 2026 Crédito: Divulgação

A contagem regressiva para o Oscar 2026 já começou. A maior premiação do cinema acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h (horário de Brasília), e promete uma disputa intensa na categoria de Melhor Ator.

Neste ano, a disputa reúne grandes nomes do cinema mundial, incluindo um feito histórico para o Brasil. O ator Wagner Moura que conquistou uma indicação inédita, ele se tornou o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator.

A apresentação da cerimônia ficará por conta do comediante Conan O'Brien. No Brasil, o público poderá acompanhar a transmissão pela Max, pelo canal TNT e também pela TV Globo.

Confira os indicados a Melhor Ator no Oscar 2026 1 de 5

No filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, o ator interpreta um professor que vive em fuga durante a ditadura militar. A atuação tem sido muito elogiada pela crítica internacional e considerada uma das mais intensas do ano.

Michael B. Jordan chega forte após vencer o prêmio do Screen Actors Guild Awards por sua atuação dupla em 'Pecadores', interpretando irmãos gêmeos.

Já Timothée Chalamet conquistou prêmios importantes da temporada, incluindo o Golden Globe Awards e o Critics' Choice Awards, graças ao papel no filme Marty Supreme.

Outro nome que sempre entra forte nas disputas é Leonardo DiCaprio, que soma mais uma indicação à sua carreira com a atuação em Uma Batalha Após a Outra.

Completando a lista está Ethan Hawke, indicado por Blue Moon, cinebiografia do compositor Lorenz Hart. Embora seja sua primeira indicação como ator principal, ele já havia sido lembrado pela Academia em outras categorias.



Indicados a Melhor Ator no Oscar 2026

Wagner Moura, por O Agente Secreto

Timothée Chalamet, por Marty Supreme Michael B. Jordan, por Sinners (Pecadores)

Leonardo DiCaprio, por One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra)

Ethan Hawke, por Blue Moon



Antes da cerimônia oficial, queremos saber a opinião do público. Entre os indicados, qual filme você acha que merece vencer o Oscar 2026 de Melhor Ator?