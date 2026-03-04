Acesse sua conta
Wagner Moura revela quem levará para o Oscar 2026: 'Um ser humano maravilhoso'

Baiano concorre como Melhor Ator por seu trabalho em O Agente Secreto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 06:43

Wagner Moura em entrevista ao Letterboxd
Wagner Moura em entrevista ao Letterboxd Crédito: YouTube/Letterboxd

Wagner Moura já definiu quem estará ao seu lado na cerimônia de premiação do Oscar 2026, no dia 15 de março. O baiano, que concorre ao prêmio de Melhor Ator por seu trabalho em O Agente Secreto, revelou que levará Lázaro Ramos, amigo de longa data e parceiro de trajetória artística, para o evento. A confirmação foi feita em entrevista ao Letterboxd.

O artista contou que o companheiro de profissão viajará para acompanhá-lo no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, Estados Unidos, onde acontece tradicionalmente o Oscar. Segundo ele, a presença do amigo torna a experiência ainda mais especial.

Lázaro Ramos e Wagner Moura

Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
A pousada Pretoca foi o local escolhido por Lázaro Ramos e Wagner Moura para uns dias de descanso na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Wagner Moura e Lázaro Ramos por O Paí Ó / Globo Filmes
1 de 7
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais

"Ele virá agora para a premiação da Academia do Oscar. Nós somos muito próximos, ele é o padrinho do meu filho, eu sou o padrinho dos filhos dele. Um ator maravilhoso e ótimo; e um ser humano maravilhoso", disse Wagner, em inglês, na entrevista.

O ator também comentou sobre a relação construída com Lázaro ao longo de quase 30 anos. A amizade entre os dois começou ainda na adolescência, em Salvador, quando ambos davam os primeiros passos no teatro. Desde então, já dividiram projetos importantes, como Cidade Baixa e Ó Paí, Ó.

Vale lembrar que O Agente Secreto concorre em outras três categorias, além de Melhor Ator: também disputa as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.

Tags:

Oscar Lázaro Ramos Wagner Moura O Agente Secreto Oscar 2026

