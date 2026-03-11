FILME

Sessão da Tarde exibe tragédia baseada em fatos reais nesta quarta-feira (11 de março)

Uma família curte férias quando enfrenta um dos piores episódios de suas vidas

Felipe Sena

Publicado em 11 de março de 2026 às 08:30

Filme baseado em fatos reais é exibido na Sessão da Tarde Crédito: Divulgação

Na tarde desta quarta-feira (11), a Sessão da Tarde exibe um filme baseado em fatos reais sobre um desastre enquanto uma família estava em viagem de férias.

Em “O Impossível”, o casal Maria (Naomi Watts) e Henry (Ewan McGregor) está aproveitando as férias de inverno na Tailândia com os três filhos pequenos, mas na manhã de 26 de dezembro de 2004, enquanto curtiam o paraíso após uma noite de Natal, um tsunami de proporções devastadoras atinge o local, arrastando tudo o que encontra pela frente.

'O Impossível' 1 de 7

Separados em dois grupos, a mãe e o filho mais velho enfrentarão situações desesperadoras para se manterem vivos, enquanto em algum outro lugar, o pai e as duas crianças menores não têm a menor ideia se os outros dois estão vivos. É quando eles começam a viver uma trágica lição de vida, movida pela esperança do reencontro e misturando os mais diversos sentimentos.