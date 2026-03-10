Acesse sua conta
Wagner Moura brinca em entrevista à Academia do Oscar: "Eu só queria estar no Carnaval"

Ator baiano concorre na categoria de Melhor Ator na cerimônia que acontece no próximo dia 15 de março

  K

  Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:53

Wagner Moura em entrevista a Amelia Dimoldenberg
Wagner Moura em entrevista a Amelia Dimoldenberg Crédito: Reprodução/ Instagram

A menos de uma semana para a cerimônia do Oscar, que ocorrerá em 15 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles, as expectativas para o anúncio dos vencedores estão em alta. Entre os indicados está o brasileiro Wagner Moura, que concorre na categoria de Melhor Ator por seu papel em “O Agente Secreto”. Ele apareceu em uma entrevista com a comediante Amelia Dimoldenberg, publicada nas redes sociais da Academia do Oscar nesta terça-feira (10).

Moura pode se tornar o primeiro ator brasileiro a ser premiado na categoria. Durante a conversa, Amelia elogiou o longa-metragem e questionou o artista sobre o Carnaval, tema que se conecta ao enredo da produção, já que o protagonista, Marcelo, se muda de São Paulo para Recife durante a folia.

"É algo tão libertador. Sabe, as pessoas no Brasil esperam o ano inteiro pelo Carnaval. Então, às vezes eu acho que o ano no Brasil só começa mesmo depois dele, tipo em março. E é uma sensação muito libertadora porque, quando você está lá, pessoas que você conhece, como o gerente do banco em que você vai e para quem você só diz 'oi, tudo bem, senhor?'. E quando você vê essa pessoa no Carnaval, é como se fosse… é como se fosse uma interação completamente diferente", explicou o ator.

"Eu estou sempre sendo indicado a um Oscar e eu só queria estar no Carnaval", brincou Wagner, entre risadas, durante o bate-papo com a comediante.

Referências no filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução
Em O Agente Secreto, lenda da Perna Cabeluda aparece nos jornais por Divulgação
Cena da Perna Cabeluda em 'O Agente Secreto' por Divulgação
Livros que reúnem contos e textos mostram popularidade da Perna Cabeluda ainda hoje no Recife por Roberto Beltrão/Editora Mirada
Placas homenageiam desaparecidos da ditadura na Rua da Aurora, no Recife por Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
O Agente Secreto: Reprodução de textos sobre a Perna no Diario de Pernambuco por Biblioteca Nacional/Acervo Diario de Pernambuco
No Nordeste, “raparigar” é uma expressão popular para se referir à traição. A dúvida lançada no filme lembra, de imediato, o eterno dilema de Dom Casmurro: traiu ou não traiu? Marcelo escapa da resposta, deixando tanto o sogro quanto o espectador no escuro por Divulgação
Imagem de 'Retratos fantasmas', de Kleber Mendonça Filho por Divulgação/Wilson Carneiro da Cunha
'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, tem 'easter egg' de 'Retratos Fantasmas' por Divulgação/Vitrine Filmes
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
Destaque do Oscar, “Zona de Interesse” é novo estudo sobre a banalidade do mal por Divulgação
Cena de "O Agente Secreto" em que um tubarão aparece em cima de uma mesa por Reprodução
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
Dirigido por Steven Spielberg, Tubarão, o filme mudou o cinema e criou o blockbuster de verão, completa 50 anos por Divulgação
1 de 18
Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução

