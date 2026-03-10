OSCAR 2026

Wagner Moura brinca em entrevista à Academia do Oscar: "Eu só queria estar no Carnaval"

Ator baiano concorre na categoria de Melhor Ator na cerimônia que acontece no próximo dia 15 de março

K Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 20:53

Wagner Moura em entrevista a Amelia Dimoldenberg Crédito: Reprodução/ Instagram

A menos de uma semana para a cerimônia do Oscar, que ocorrerá em 15 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles, as expectativas para o anúncio dos vencedores estão em alta. Entre os indicados está o brasileiro Wagner Moura, que concorre na categoria de Melhor Ator por seu papel em “O Agente Secreto”. Ele apareceu em uma entrevista com a comediante Amelia Dimoldenberg, publicada nas redes sociais da Academia do Oscar nesta terça-feira (10).

Moura pode se tornar o primeiro ator brasileiro a ser premiado na categoria. Durante a conversa, Amelia elogiou o longa-metragem e questionou o artista sobre o Carnaval, tema que se conecta ao enredo da produção, já que o protagonista, Marcelo, se muda de São Paulo para Recife durante a folia.

"É algo tão libertador. Sabe, as pessoas no Brasil esperam o ano inteiro pelo Carnaval. Então, às vezes eu acho que o ano no Brasil só começa mesmo depois dele, tipo em março. E é uma sensação muito libertadora porque, quando você está lá, pessoas que você conhece, como o gerente do banco em que você vai e para quem você só diz 'oi, tudo bem, senhor?'. E quando você vê essa pessoa no Carnaval, é como se fosse… é como se fosse uma interação completamente diferente", explicou o ator.

"Eu estou sempre sendo indicado a um Oscar e eu só queria estar no Carnaval", brincou Wagner, entre risadas, durante o bate-papo com a comediante.