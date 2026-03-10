TELEVISÃO

Jornalista de afiliada da Globo é xingada por torcedor durante transmissão ao vivo

Episódio ocorreu enquanto Alice Bastos Neves cobria a final do Campeonato Gaúcho no último domingo (8)

K Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:28

Alice Bastos Neves é jornalista esportiva da RBS TV Crédito: Reprodução/ Instagram

A jornalista Alice Bastos Neves, da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, passou por uma situação incômoda durante a transmissão ao vivo da final do Campeonato Gaúcho, no último domingo (8). O episódio ocorreu no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, durante o pré-jogo entre Internacional e Grêmio, na data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

“Sabe que perdi a concentração? Porque tem um senhor que me olhou e me chamou de vaga… [vagabunda]. Não vou nem continuar”, desabafou a apresentadora, explicando o motivo de ter silenciado por alguns segundos diante da câmera.

A jornalista estava trabalhando na cobertura da final entre Internacional e Grêmio, que decide quem ganha o título de vencedor do Campeonato Gaúcho de Futebol. Ela relatou que o torcedor estava acompanhado da esposa e optou por não expor o casal na transmissão.

“E ele está ao lado da esposa. Ele fez isso e a esposa sorriu. Não vou pedir para mostrar o senhor porque fica muito chato. Tudo isso em 8 de março; a gente pisa no gramado e o senhor faz isso”, declarou.

ABSURDO



Um torcedor do Inter no Beira Rio chama a jornalista Alice Bastos Neves de vagabund@ no dia da mulher enquanto ela exerce sua profissão, isso em um lugar aberto cheio de câmeras, imagina esse senhor quando ninguém está vendo…



🎥GZH pic.twitter.com/lPujgHHgnv — HIGOR (@Fute_RS) March 8, 2026

Referência no jornalismo esportivo gaúcho, Alice Bastos Neves apresenta o Globo Esporte no Rio Grande do Sul desde 2011 e integra a equipe responsável pela cobertura de esportes da emissora.