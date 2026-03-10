Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jornalista de afiliada da Globo é xingada por torcedor durante transmissão ao vivo

Episódio ocorreu enquanto Alice Bastos Neves cobria a final do Campeonato Gaúcho no último domingo (8)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:28

Alice Bastos Neves é jornalista esportiva da RBS TV
Alice Bastos Neves é jornalista esportiva da RBS TV Crédito: Reprodução/ Instagram

A jornalista Alice Bastos Neves, da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, passou por uma situação incômoda durante a transmissão ao vivo da final do Campeonato Gaúcho, no último domingo (8). O episódio ocorreu no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, durante o pré-jogo entre Internacional e Grêmio, na data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

“Sabe que perdi a concentração? Porque tem um senhor que me olhou e me chamou de vaga… [vagabunda]. Não vou nem continuar”, desabafou a apresentadora, explicando o motivo de ter silenciado por alguns segundos diante da câmera.

A jornalista estava trabalhando na cobertura da final entre Internacional e Grêmio, que decide quem ganha o título de vencedor do Campeonato Gaúcho de Futebol. Ela relatou que o torcedor estava acompanhado da esposa e optou por não expor o casal na transmissão. 

“E ele está ao lado da esposa. Ele fez isso e a esposa sorriu. Não vou pedir para mostrar o senhor porque fica muito chato. Tudo isso em 8 de março; a gente pisa no gramado e o senhor faz isso”, declarou.

Referência no jornalismo esportivo gaúcho, Alice Bastos Neves apresenta o Globo Esporte no Rio Grande do Sul desde 2011 e integra a equipe responsável pela cobertura de esportes da emissora.

Alice Bastos Neves

Alice Bastos Neves por Reprodução/ Instagram
Alice Bastos Neves por Reprodução/ Instagram
Alice Bastos Neves com Luciano Périco por Reprodução/ Instagram
Alice Bastos Neves por Reprodução/ Instagram
Alice Bastos Neves por Reprodução/ Instagram
1 de 5
Alice Bastos Neves por Reprodução/ Instagram

Leia mais

Imagem - Em tratamento contra alopecia, Gretchen exibe novo visual com peruca

Em tratamento contra alopecia, Gretchen exibe novo visual com peruca

Imagem - Carlos Alberto de Nóbrega é internado e tem comemoração de aniversário cancelada

Carlos Alberto de Nóbrega é internado e tem comemoração de aniversário cancelada

Imagem - Cinemas de Salvador exibem indicados ao Oscar com ingressos a partir de R$ 10 antes da premiação; veja onde assistir

Cinemas de Salvador exibem indicados ao Oscar com ingressos a partir de R$ 10 antes da premiação; veja onde assistir

Tags:

Alice Bastos Neves

Mais recentes

Imagem - Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week

Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week
Imagem - Revista prevê a derrota de 'O Agente Secreto' em todas as categorias do Oscar

Revista prevê a derrota de 'O Agente Secreto' em todas as categorias do Oscar
Imagem - Mileide Mihaile, ex de Safadão, assume namoro e se declara: ‘Fez recalcular toda a rota’

Mileide Mihaile, ex de Safadão, assume namoro e se declara: ‘Fez recalcular toda a rota’

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta
01

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador
03

Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
04

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes