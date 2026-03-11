SAÚDE

Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta hospitalar após três dias de internação

O apresentador estava internado desde domingo (11), após quadro de pressão alta e pneumonia leve

K Kamila Macedo

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:42

Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa, Renata de Nóbrega Crédito: Reprodução

O apresentador de “A Praça é Nossa”, Carlos Alberto de Nóbrega, recebeu alta nesta quarta-feira (11), após passar três dias internado no Hospital Sírio-Libanês. A informação foi confirmada pela assessoria do SBT.

Ele estava internado desde domingo (8). Na ocasião, o comunicador deu entrada na unidade devido um quadro de pressão alta, mas exames também diagnosticaram uma pneumonia leve.

Durante o período em que permaneceu em uma unidade semi-intensiva, Nóbrega gravou um vídeo ao lado da esposa, Renata Domingues de Nóbrega, enquanto tomava café da manhã. Ele explicou a necessidade da permanência no hospital:

"Certamente vou ficar aqui mais um dia ou dois. Graças a Deus estou bem. A pressão já está baixa, mas a preocupação é a pneumonia, por conta da minha idade".

O apresentador completará 90 anos nesta quinta-feira, 12 de março. Devido à incerteza sobre a data da alta, o jantar de comemoração de seu aniversário havia sido cancelado.