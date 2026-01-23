BRASIL NA AVENIDA

Léo Santana aposta no tema Brasileiraggem para levar identidade nacional ao Carnaval 2026

Cantor celebra música, dança e cultura brasileira durante os seis dias de festa com conceito que reforça sua trajetória artística

Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:28

Léo Santana apresenta o tema Brasileiraggem para o Carnaval 2026 Crédito: Divulgação

Léo Santana já definiu o conceito que vai embalar sua passagem pelo Carnaval de 2026. Com o tema Brasileiraggem, o artista promete levar para as ruas toda a energia que marcou sua trajetória e consolidou o GG como um dos maiores nomes da música popular brasileira.

A proposta do cantor é celebrar aquilo que construiu sua identidade artística. Música, dança, arte e afeto cotidiano formam a base do conceito que será apresentado ao longo dos seis dias de folia. A ideia é mostrar o que Léo define como seu DNA de gigante, traduzido em elementos que representam o Brasil em sua essência.

Léo Santana celebra 20 anos de carreira 1 de 9

O tema também destaca a influência da moda, da cultura, das riquezas naturais, da fauna, da flora e do comportamento social na formação do artista. Esses elementos aparecem como pilares da Brasileiraggem que, segundo Léo, guia cada passo de sua carreira e se reflete diretamente em sua performance no Carnaval.

“Eu sou a mistura do que o meu país inventou. Eu sou o som da favela, da rua, do pagodão, da Bahia. Esse tema é o reforço da minha história no Carnaval. Ele traz tudo o que me construiu: minha música, minha dança, minha verdade. E tudo isso só tem um nome: BRASILEIRAGGEM”, afirmou o cantor.

Embalado pelo pagodão baiano, o conceito aposta em ritmo, resistência e swing para traduzir a força de um artista que se define como gigante por natureza. A narrativa reforça a ideia de que ser brasileiro é, para Léo Santana, sinônimo de energia, luta, cultura e muita música.