Como é a fazenda milionária de Murilo Huff onde filho com Marília Mendonça vive ‘infância raiz’

Léo de 6 anos aparece pescando andando a cavalo e curtindo rotina no campo com o pai em propriedade milionária

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:38

Filho de Marília Mendonça aparece vivendo infância raiz na fazenda de Murilo Huff
Filho de Marília Mendonça aparece vivendo infância raiz na fazenda de Murilo Huff

O filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, Léo, tem vivido dias intensos na fazenda do pai no interior do Brasil com direito àquilo que muitos chamam de “infância raiz”. Nas redes sociais o menino de 6 anos surge caminhando pela propriedade montado em cavalo pescando colhendo frutas e participando da rotina do campo ao lado de Murilo em imagens que encantaram a web.

A fazenda onde o sertanejo passa esses momentos com o filho também reflete o perfil de investimentos do artista fora dos palcos. Murilo tem apostado pesado no agronegócio e já adquiriu animais de elite avaliados em preços milionários por meio de sua marca Nelore Huff incluindo participação em uma vaca da raça Nelore avaliada em cerca de R$ 17 milhões considerada uma das mais valiosas do país . Além disso ele arrematou animais por cerca de R$ 2 milhões em leilões e cria dezenas de animais de alto padrão em seu plantel .

O clima na propriedade combina vida rural tradicional com a presença constante de animais e espaços ao ar livre o que transforma o tempo de Léo no campo em oportunidades de aprendizado prático e diversão natural longe do ritmo urbano acelerado. Os vídeos mostram o menino vestido com botas e chapéu cuidando de tarefas típicas do campo como arar a terra e alimentar os animais enquanto ri ao lado do pai.

Nos comentários fãs e internautas elogiaram a conexão entre pai e filho e destacaram a importância de proporcionar experiências ao ar livre durante a infância. A avó de Léo e mãe de Marília também se manifestou carinhosamente ao ver os momentos compartilhados nas redes sociais .

Tags:

Luxo Marília Mendonça Murilo Huff Fazenda

