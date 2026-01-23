ASTROLOGIA

Tarot desta sexta-feira (23 de janeiro) aponta revelações e mudanças inesperadas para todos os signos

Leitura indica um dia de verdades vindo à tona, recomeços emocionais e oportunidades com influência direta dos astros

Heider Sacramento

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 04:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A energia desta sexta-feira (23) chega marcada por revelações e ajustes necessários. De acordo com especialistas em tarot e signos, o dia favorece conversas francas, encerramento de pendências e decisões que podem mudar os rumos do amor e da vida profissional. As cartas mostram movimento e os astros reforçam a importância de agir com maturidade emocional.

Áries

A carta A Força indica controle emocional e coragem. O dia pede equilíbrio diante de desafios. Os astros favorecem acordos no trabalho e pedem cuidado com reações impulsivas nos relacionamentos.

Touro

O tarot traz O Hierofante, sinal de aprendizados e conselhos importantes. Ouvir alguém mais experiente pode fazer diferença. No céu, há estabilidade financeira e chance de resolver pendências antigas.

Gêmeos

A carta O Mago reforça comunicação e iniciativa. Sexta-feira positiva para negociações e novos projetos. Mercúrio ajuda em conversas decisivas e encontros produtivos.

Câncer

O tarot revela O Julgamento, apontando libertação e tomadas de consciência. Algo do passado pode reaparecer para ser resolvido. Os astros favorecem decisões emocionais mais maduras.

Leão

A carta O Imperador destaca liderança e responsabilidade. É um bom dia para assumir o controle de situações importantes. Os astros indicam reconhecimento e avanço profissional.

Virgem

O tarot traz A Temperança, pedindo calma e equilíbrio. Sexta-feira ideal para organizar prioridades e evitar excessos. No céu, o foco está no bem-estar e na harmonia nas relações.

Libra

A carta A Sacerdotisa aponta intuição aguçada. Especialistas recomendam observar mais e falar menos. Os astros favorecem reflexões sobre sentimentos e escolhas afetivas.

Escorpião

O tarot mostra O Diabo, alertando para excessos e vínculos tóxicos. É um dia de atenção a comportamentos repetitivos. Astrologicamente, há chance de romper padrões negativos.

Sagitário

A carta O Louco indica novos começos e liberdade. Sexta-feira propícia para arriscar com consciência. Os astros favorecem convites inesperados e mudanças de planos.

Capricórnio

O tarot revela O Mundo, simbolizando conquistas e encerramentos positivos. Um ciclo chega ao fim com sensação de dever cumprido. Os astros favorecem metas alcançadas e reconhecimento.

Aquário

A carta O Enforcado sugere pausa e mudança de perspectiva. O dia pede paciência e análise antes de agir. No céu, reflexões internas ajudam a clarear decisões futuras.

Peixes