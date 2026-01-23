Tarot desta sexta-feira (23 de janeiro) aponta revelações e mudanças inesperadas para todos os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 04:00
A energia desta sexta-feira (23) chega marcada por revelações e ajustes necessários. De acordo com especialistas em tarot e signos, o dia favorece conversas francas, encerramento de pendências e decisões que podem mudar os rumos do amor e da vida profissional. As cartas mostram movimento e os astros reforçam a importância de agir com maturidade emocional.
Áries
A carta A Força indica controle emocional e coragem. O dia pede equilíbrio diante de desafios. Os astros favorecem acordos no trabalho e pedem cuidado com reações impulsivas nos relacionamentos.
Touro
O tarot traz O Hierofante, sinal de aprendizados e conselhos importantes. Ouvir alguém mais experiente pode fazer diferença. No céu, há estabilidade financeira e chance de resolver pendências antigas.
Gêmeos
A carta O Mago reforça comunicação e iniciativa. Sexta-feira positiva para negociações e novos projetos. Mercúrio ajuda em conversas decisivas e encontros produtivos.
Câncer
O tarot revela O Julgamento, apontando libertação e tomadas de consciência. Algo do passado pode reaparecer para ser resolvido. Os astros favorecem decisões emocionais mais maduras.
Leão
A carta O Imperador destaca liderança e responsabilidade. É um bom dia para assumir o controle de situações importantes. Os astros indicam reconhecimento e avanço profissional.
Tarot
Virgem
O tarot traz A Temperança, pedindo calma e equilíbrio. Sexta-feira ideal para organizar prioridades e evitar excessos. No céu, o foco está no bem-estar e na harmonia nas relações.
Libra
A carta A Sacerdotisa aponta intuição aguçada. Especialistas recomendam observar mais e falar menos. Os astros favorecem reflexões sobre sentimentos e escolhas afetivas.
Escorpião
O tarot mostra O Diabo, alertando para excessos e vínculos tóxicos. É um dia de atenção a comportamentos repetitivos. Astrologicamente, há chance de romper padrões negativos.
Sagitário
A carta O Louco indica novos começos e liberdade. Sexta-feira propícia para arriscar com consciência. Os astros favorecem convites inesperados e mudanças de planos.
Capricórnio
O tarot revela O Mundo, simbolizando conquistas e encerramentos positivos. Um ciclo chega ao fim com sensação de dever cumprido. Os astros favorecem metas alcançadas e reconhecimento.
Aquário
A carta O Enforcado sugere pausa e mudança de perspectiva. O dia pede paciência e análise antes de agir. No céu, reflexões internas ajudam a clarear decisões futuras.
Peixes
O tarot traz O Papa, indicando proteção espiritual e orientação. Sexta-feira favorável para conselhos e conexões profundas. Os astros reforçam a fé e sensibilidade elevada.