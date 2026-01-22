Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Agente Secreto terá sessões com preço de meia-entrada para todos após indicações ao Oscar 2026

Promoção especial acontece por quatro dias em 25 cinemas do país e celebra o desempenho histórico do filme brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:28

“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Internacional
Sessões especiais  com meia-entrada para todos celebram as indicações históricas do filme Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

O sucesso internacional de O Agente Secreto vai ganhar uma comemoração especial nas salas de cinema do Brasil. Após conquistar quatro indicações ao Oscar 2026, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho será exibido com valor de meia-entrada para todo o público em uma ação promocional válida por quatro dias consecutivos.

A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira (22), pela Vitrine Filmes em parceria com o diretor do filme. A campanha acontece em alusão direta ao número de indicações recebidas pela produção, que igualou o recorde de Cidade de Deus, em 2004, como o filme brasileiro com mais nomeações na história da premiação.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

Ambientado no Recife durante o período da ditadura militar, O Agente Secreto concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator com Wagner Moura, Melhor Elenco e também ao prêmio máximo de Melhor Filme, feito considerado inédito para uma produção brasileira.

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março e será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No Brasil, a premiação terá transmissão pela TV Globo e TNT, além de cobertura no streaming pela HBO Max.

Confira os cinemas participantes da promoção de meia-entrada para todos:

ALQUIMIA CULTURAL

CINE A

CINE AVENIDA

CINE CARIOCA JOSÉ WILKER

CINE GLAUBER ROCHA

CINE MARQUISE PAULISTA

CINE MARQUISE ULTRAVISÃO

CINE MAX BRASIL

CINE ROXY

CINE SANTA TERESA

CINE TERESINA

CINE WALMIR ALMEIDA

CINEFLIX

CINEMA DA FUNDAÇÃO DERBY

CINEMA DA FUNDAÇÃO MUSEU

CINEMA DA FUNDAÇÃO PORTO

CINEPLUS

CINESYSTEM

COSTA DOURADA

MOVIEMAX ELDORADO

MOVIEMAX CAMARA SHOPPING

PLAYARTE

SALADEARTE CINE PASEO 2

SALADEARTE CINEMA DA UFBA 1

SALADEARTE CINEMA DO MUSEU 1

Leia mais

Imagem - Por onde anda Laércio, ex-BBB condenado por estupro e antigo rival de Ana Paula no BBB 16

Por onde anda Laércio, ex-BBB condenado por estupro e antigo rival de Ana Paula no BBB 16

Imagem - Lázaro Ramos se emociona e vibra com indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar

Lázaro Ramos se emociona e vibra com indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar

Imagem - Henri Castelli pede aumento milionário em indenização e alega sequelas permanentes após agressão

Henri Castelli pede aumento milionário em indenização e alega sequelas permanentes após agressão

Tags:

Wagner Moura O Agente Secreto Oscar 2026

Mais recentes

Imagem - Jejum de 36 horas: a opinião dos especialistas sobre o hábito do primeiro-ministro do Reino Unido

Jejum de 36 horas: a opinião dos especialistas sobre o hábito do primeiro-ministro do Reino Unido
Imagem - Por onde anda Laércio, ex-BBB condenado por estupro e antigo rival de Ana Paula no BBB 16

Por onde anda Laércio, ex-BBB condenado por estupro e antigo rival de Ana Paula no BBB 16
Imagem - Lázaro Ramos se emociona e vibra com indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar

Lázaro Ramos se emociona e vibra com indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar

MAIS LIDAS

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
01

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
03

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade
04

Como é a mansão de Paolla Oliveira com 1,7 mil m² cercada por arte, natureza e espiritualidade