O Agente Secreto terá sessões com preço de meia-entrada para todos após indicações ao Oscar 2026

Heider Sacramento
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:28
O sucesso internacional de O Agente Secreto vai ganhar uma comemoração especial nas salas de cinema do Brasil. Após conquistar quatro indicações ao Oscar 2026, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho será exibido com valor de meia-entrada para todo o público em uma ação promocional válida por quatro dias consecutivos.
A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira (22), pela Vitrine Filmes em parceria com o diretor do filme. A campanha acontece em alusão direta ao número de indicações recebidas pela produção, que igualou o recorde de Cidade de Deus, em 2004, como o filme brasileiro com mais nomeações na história da premiação.
O Agente Secreto
Ambientado no Recife durante o período da ditadura militar, O Agente Secreto concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Ator com Wagner Moura, Melhor Elenco e também ao prêmio máximo de Melhor Filme, feito considerado inédito para uma produção brasileira.
A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março e será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No Brasil, a premiação terá transmissão pela TV Globo e TNT, além de cobertura no streaming pela HBO Max.
Confira os cinemas participantes da promoção de meia-entrada para todos:
ALQUIMIA CULTURAL
CINE A
CINE AVENIDA
CINE CARIOCA JOSÉ WILKER
CINE GLAUBER ROCHA
CINE MARQUISE PAULISTA
CINE MARQUISE ULTRAVISÃO
CINE MAX BRASIL
CINE ROXY
CINE SANTA TERESA
CINE TERESINA
CINE WALMIR ALMEIDA
CINEFLIX
CINEMA DA FUNDAÇÃO DERBY
CINEMA DA FUNDAÇÃO MUSEU
CINEMA DA FUNDAÇÃO PORTO
CINEPLUS
CINESYSTEM
COSTA DOURADA
MOVIEMAX ELDORADO
MOVIEMAX CAMARA SHOPPING
PLAYARTE
SALADEARTE CINE PASEO 2
SALADEARTE CINEMA DA UFBA 1
SALADEARTE CINEMA DO MUSEU 1