JUSTIÇA

Henri Castelli pede aumento milionário em indenização e alega sequelas permanentes após agressão

Ator afirma conviver com sequelas físicas e emocionais desde agressão em 2020 e tenta reverter decisão da Justiça para ampliar valor da indenização

Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 23:45

Henri Castelli pede aumento de indenização e diz conviver com sequelas desde agressão em 2020 Crédito: Divulgação/TV Globo

O ator Henri Castelli voltou ao centro de uma disputa judicial ao recorrer de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a agressão sofrida por ele em 2020. Insatisfeito com o valor fixado inicialmente, de R$ 55 mil, o artista entrou com pedido para que a indenização seja ampliada para R$ 420 mil, quase oito vezes mais do que o montante determinado em primeira instância.

Segundo a defesa de Henri, a quantia definida não cobre de forma adequada os danos morais, estéticos e os custos do processo. O ator sustenta que a agressão deixou marcas físicas e psicológicas duradouras, incluindo fratura na mandíbula, perda de um dente, necessidade de cirurgia e sequelas permanentes que impactam sua qualidade de vida até hoje. O recurso aguarda análise da segunda instância.

O episódio ocorreu durante uma festa de pré-réveillon em Alagoas, em 2020, e desde então vem sendo discutido judicialmente. No processo, os advogados de um dos acusados argumentam que o ator teria mantido sua rotina normalmente após o ocorrido, inclusive viajando a trabalho no dia seguinte. Já a defesa de outro envolvido afirma que Henri teria provocado a confusão e que a divulgação pública do caso teria sido usada posteriormente para tentar obter vantagem financeira.

Henri Castelli (BBB 26) 1 de 10

Por outro lado, o ator afirma que, após o episódio, foi diagnosticado com parestesia, condição caracterizada por formigamento constante no rosto, além da sensação de assimetria facial, apontada como uma das sequelas deixadas pela agressão. Esses fatores são citados como justificativa para o pedido de aumento da indenização.

A situação ganhou ainda mais visibilidade recentemente após a breve passagem de Henri Castelli pelo BBB 26. Convidado como um dos camarotes da edição, o ator precisou deixar o reality ainda na primeira semana depois de sofrer duas crises convulsivas. A primeira ocorreu durante a prova do líder, quando ele recebeu atendimento médico e chegou a retornar à casa. Pouco depois, uma nova convulsão levou à retirada definitiva do participante por orientação médica.