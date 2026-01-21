POLÊMICA

Ju Moraes cobra dívidas de contratantes e ameaça expor devedores da Sambaiana: 'O pau vai torar'

Cantora do Sambaiana afirma que há valores em atraso há mais de um ano e dá prazo antes de expor nomes

Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:51

Ju Moraes manda recado direto aos devedores e avisa que a paciência acabou Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Ju Moraes, integrante do grupo Sambaiana, usou as redes sociais para fazer um pronunciamento firme sobre dívidas em aberto envolvendo trabalhos realizados por ela e pela banda. Em vídeos publicados nos stories do Instagram nesta quarta-feira (21), a artista avisou que estuda divulgar publicamente os nomes de quem ainda não efetuou pagamentos, caso a situação não seja resolvida nos próximos dias.

No desabafo, Ju deixou claro que os débitos não são recentes e que alguns se acumulam há mais de um ano, o que, segundo ela, afeta diretamente a organização financeira do grupo. A cantora afirmou que a iniciativa de expor os devedores surge como último recurso diante da falta de retorno, especialmente com a chegada do Carnaval.

Ju Moraes 1 de 7

“Quem está devendo pra mim ou pro Sambaiana tem uma chance agora de resolver. Se não pagar, semana que vem eu vou colocar a lista para todo mundo ver”, declarou.

Sem citar nomes, Ju Moraes fez uma cobrança direta a uma prefeita e também mencionou um evento tradicional do pré-Carnaval no qual o grupo se apresentou no ano passado. Segundo a cantora, o evento já estaria sendo divulgado novamente, mesmo com pendências financeiras da edição anterior.

“Tem gente devendo há mais de um ano. Prefeita, a senhora sabe do que estou falando. Tem evento anunciando edição nova sem ter pago a antiga”, afirmou, em tom de alerta.

A artista também ressaltou que mantém suas próprias obrigações em dia e que a cobrança pública tem relação com a responsabilidade de pagar músicos, equipe técnica e profissionais envolvidos nos shows. De acordo com Ju, ninguém que trabalhou com ela ou com o Sambaiana ficou sem receber.

“Carnaval está chegando, eu tenho compromissos, tenho gente para pagar, e faço questão de honrar tudo. Só quero receber o que é devido”, disse.