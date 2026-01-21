Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

Cantor passou por exames no Hospital Aliança

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:28

Márcio Victor volta ao hospital em Salvador para exames e fãs relembram internação recente
Márcio Victor volta ao hospital  para exames e fãs relembram internação recente Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao dar entrada no Hospital Aliança, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (21). A movimentação foi registrada pelo próprio artista, que publicou nos stories imagens da unidade de saúde e da pulseira de atendimento, o que rapidamente despertou preocupação entre os seguidores.

Em seguida, o cantor tratou de tranquilizar o público ao informar que a visita ao hospital tinha como objetivo a realização de exames de acompanhamento. Ainda assim, a nova ida à unidade médica ganhou repercussão por acontecer pouco tempo depois de um episódio mais delicado envolvendo a saúde do artista.

Recentemente, Márcio Victor precisou ser internado após apresentar um mal-estar repentino durante a madrugada, com relatos de dores no peito e no braço. Na ocasião, por cautela, os médicos optaram pela internação e pela realização de um cateterismo, procedimento utilizado para investigar possíveis alterações cardíacas. A assessoria chegou a esclarecer que não houve confirmação de infarto, mas o quadro exigiu atenção especial e acompanhamento intensivo.

Márcio Victor passa por exames em hospital

Márcio Victor volta ao hospital em Salvador para exames por Reprodução/Instagram
Márcio Victor volta ao hospital em Salvador para exames por Reprodução/Instagram
Márcio Victor volta ao hospital em Salvador para exames por Reprodução/Instagram
Márcio Victor volta ao hospital em Salvador para exames por Reprodução/Instagram
1 de 4
Márcio Victor volta ao hospital em Salvador para exames por Reprodução/Instagram

O episódio anterior provocou mudanças na agenda profissional do cantor, incluindo o cancelamento de compromissos e a suspensão temporária de atividades, enquanto a equipe aguardava orientações médicas sobre a liberação para viagens e apresentações.

Agora, mesmo com a informação de que a nova passagem pelo hospital está relacionada a exames de rotina, o histórico recente fez com que fãs reagissem com apreensão. Nas redes sociais, não faltaram mensagens de carinho, orações e votos de pronta recuperação ao artista.

Até o momento, não há informações sobre agravamento do quadro nem alterações na agenda. A expectativa é que, após a avaliação médica, Márcio Victor siga com o acompanhamento recomendado e retome os compromissos conforme liberação profissional.

Leia mais

Imagem - O que levou à internação de Xanddy Harmonia e o que se sabe sobre seu estado de saúde

O que levou à internação de Xanddy Harmonia e o que se sabe sobre seu estado de saúde

Imagem - Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

Imagem - Quem deve vencer o 'MasterChef Celebridades'? Julianne Trevisol e Valesca Popozuda disputam final histórica

Quem deve vencer o 'MasterChef Celebridades'? Julianne Trevisol e Valesca Popozuda disputam final histórica

Tags:

Márcio Victor

Mais recentes

Imagem - Paolla Oliveira é criticada após receber buquês de flores sem autorização: ‘Foi ela pra chamar atenção do ex’

Paolla Oliveira é criticada após receber buquês de flores sem autorização: ‘Foi ela pra chamar atenção do ex’
Imagem - Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive

Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive
Imagem - Especialista diz que 'nó muscular' nasce no cérebro e que termo dos anos 1980 é uma lenda

Especialista diz que 'nó muscular' nasce no cérebro e que termo dos anos 1980 é uma lenda

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
01

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
02

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
03

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs