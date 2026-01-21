SAÚDE

Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

Cantor passou por exames no Hospital Aliança

Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:28

Márcio Victor volta ao hospital para exames e fãs relembram internação recente Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao dar entrada no Hospital Aliança, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (21). A movimentação foi registrada pelo próprio artista, que publicou nos stories imagens da unidade de saúde e da pulseira de atendimento, o que rapidamente despertou preocupação entre os seguidores.

Em seguida, o cantor tratou de tranquilizar o público ao informar que a visita ao hospital tinha como objetivo a realização de exames de acompanhamento. Ainda assim, a nova ida à unidade médica ganhou repercussão por acontecer pouco tempo depois de um episódio mais delicado envolvendo a saúde do artista.

Recentemente, Márcio Victor precisou ser internado após apresentar um mal-estar repentino durante a madrugada, com relatos de dores no peito e no braço. Na ocasião, por cautela, os médicos optaram pela internação e pela realização de um cateterismo, procedimento utilizado para investigar possíveis alterações cardíacas. A assessoria chegou a esclarecer que não houve confirmação de infarto, mas o quadro exigiu atenção especial e acompanhamento intensivo.

O episódio anterior provocou mudanças na agenda profissional do cantor, incluindo o cancelamento de compromissos e a suspensão temporária de atividades, enquanto a equipe aguardava orientações médicas sobre a liberação para viagens e apresentações.

Agora, mesmo com a informação de que a nova passagem pelo hospital está relacionada a exames de rotina, o histórico recente fez com que fãs reagissem com apreensão. Nas redes sociais, não faltaram mensagens de carinho, orações e votos de pronta recuperação ao artista.