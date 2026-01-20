SAÚDE

O que levou à internação de Xanddy Harmonia e o que se sabe sobre seu estado de saúde

Diagnóstico afastou o artista dos palcos e provocou mudanças em show

Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:36

Xanddy Harmonia foi internado em Salvador com gastroenterite infecciosa Crédito: Reprodução/Instagram

A internação de Xanddy Harmonia em Salvador chamou a atenção dos fãs na segunda-feira (19) após o cantor apresentar um quadro de saúde que exigiu atendimento médico imediato. O artista deu entrada no Hospital Aliança depois de sentir sintomas compatíveis com gastroenterite infecciosa, condição que afeta o sistema gastrointestinal e costuma provocar mal estar intenso, diarreia, vômitos e risco de desidratação.

Segundo informações divulgadas pela equipe do cantor, a decisão pela hospitalização foi tomada para garantir um acompanhamento mais rigoroso, com realização de exames, administração de medicamentos e observação contínua da evolução clínica. O quadro foi classificado como infeccioso, o que exige cautela e repouso absoluto nos primeiros dias.

Um atestado médico indica que Xanddy deve permanecer afastado de compromissos profissionais por pelo menos três dias. Esse prazo inicial serve para investigação da causa da infecção e para avaliar a resposta ao tratamento, podendo ser ampliado caso os médicos considerem necessário. Até agora, não há previsão oficial de alta hospitalar.

Como está o estado de saúde do cantor

Pessoas próximas ao artista informaram que ele está sob os cuidados de um médico infectologista e de uma equipe especializada, seguindo todas as orientações clínicas. Durante a internação, Xanddy também contou com o apoio da família, que permanece acompanhando de perto o tratamento em Salvador.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a produção confirmou o diagnóstico de gastroenterite infecciosa e reforçou que o cantor segue em observação. A nota também tranquilizou o público ao afirmar que novas atualizações sobre o estado de saúde serão divulgadas assim que houver avanço no quadro clínico.

Show cancelado e mudança na programação

Por conta da internação, Xanddy precisou cancelar sua participação no evento A Melhor Segunda Feira do Mundo, que aconteceria no Rio de Janeiro na noite desta segunda. Para não prejudicar o público e a programação da festa, o cantor Belo foi convidado e aceitou assumir o palco no lugar do artista baiano.

A organização do evento informou que os ingressos continuam válidos normalmente. Para quem optar por não comparecer após a mudança, foi disponibilizada a possibilidade de solicitação de reembolso, que será processada nos próximos dias.

Agenda e expectativa de retorno