Após acusação de assédio, veja quais são as consequências para Pedro fora do BBB 26

Brother apertou o botão depois de denúncia de beijo sem consentimento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:53

Pedro no BBB26
Pedro no BBB26 Crédito: Reprodução

A desistência de Pedro Henrique Espíndola no BBB 26 se tornou um dos episódios mais graves e comentados da temporada e reacendeu uma discussão antiga entre o público e a produção sobre limites, punições e responsabilidades dentro do reality. O participante deixou o programa após ser acusado por Jordana de tentar beijá-la sem consentimento, situação que gerou forte reação dentro da casa e fora dela.

O episódio aconteceu durante o confinamento, quando Jordana relatou aos colegas que Pedro entrou atrás dela em um dos cômodos, segurou seu pescoço e tentou forçar um beijo. A participante afirmou que recusou imediatamente a aproximação e classificou a atitude como assédio. O relato circulou rapidamente entre os brothers e ganhou repercussão nas redes sociais.

Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

​BBB 12: A primeira grande polêmica aconteceu com Daniel Echaniz. Após uma festa, ele foi acusado de abusar de Monique Amin enquanto ela estava desacordada. A repercussão foi tão pesada que a polícia entrou no Projac e Daniel foi expulso sob a justificativa de "comportamento inadequado" por Rede Globo/Reprodução
​BBB 17: ​Quem não se lembra de Marcos Harter e Emilly? O médico foi desclassificado na reta final do programa após encurralar a sister e apertar seu braço de forma agressiva. O caso foi parar na delegacia e ele foi indiciado por agressão física, mudando para sempre as regras de intervenção da produção por Reprodução/ TV Globo
​BBB 20: A histórica edição de 2020 não passou ilesa. Petrix Barbosa foi alvo de inquérito após tocar os seios de Bianca Andrade (Boca Rosa) sem consentimento em uma festa.  por Reprodução/TV Globo
Também no BBB 20, Pyong Lee foi acusado de tentar beijar Marcela à força e apalpar Flay. Ambos saíram pelo voto popular, mas enfrentaram investigações da Delegacia da Mulher aqui fora por Reprodução/Redes Sociais
​BBB 23: Um dos momentos mais tensos da história recente foi a saída de MC Guimê e Cara de Sapato. Durante uma festa com a mexicana Dania Mendez, os dois ultrapassaram limites físicos e foram expulsos por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo, gerando um debate nacional sobre importunação sexual por Reprodução/TV Globo
​Agora, em 2026, a história se repete com uma nova nuance: a desistência. Diferente de outros casos onde a produção interveio com a expulsão, Pedro decidiu sair após a gravidade do relato de Jordana ganhar a casa por Reprodução
1 de 6
Pouco tempo depois do ocorrido, Pedro decidiu apertar o botão da desistência e deixou o jogo de forma imediata. Com isso, o participante saiu do programa antes que a produção anunciasse qualquer medida disciplinar oficial, como uma possível expulsão.

Desde 2022, o Big Brother Brasil conta com o botão da desistência, que permite que qualquer participante deixe o jogo por vontade própria, a qualquer momento. Ao acionar o dispositivo, a saída é automática e definitiva, sem votação do público ou interferência dos demais confinados.

O que acontece com quem desiste

Apesar de parecer uma escolha pessoal, a desistência traz consequências importantes. Quem abandona o BBB perde o direito de disputar o prêmio final e pode ser penalizado financeiramente. Em geral, os contratos preveem a devolução de valores já pagos, como cachês ou benefícios, já que a saída voluntária quebra o acordo de exclusividade com a emissora.

No caso de Pedro, a decisão de desistir também levantou questionamentos sobre a diferença entre abandonar o jogo e ser expulso. A expulsão ocorre quando a produção identifica uma violação grave das regras do programa. Situações como agressão física, tentativa de agressão, assédio ou importunação sexual, discurso de ódio, preconceito ou quebra de cláusulas contratuais podem resultar em desclassificação.

Diferente da desistência, a expulsão não depende da vontade do participante. A produção analisa imagens, áudios e relatos antes de comunicar oficialmente a decisão ao público e aos demais brothers. Quando isso acontece, a saída costuma ter impacto direto na narrativa da edição e na imagem pública do participante.

Ao optar por deixar o programa, Pedro interrompeu esse processo e saiu antes de uma avaliação pública da produção. Fora da casa, ele tentou se justificar e afirmou que interpretou a situação de forma equivocada, dizendo que acreditava haver reciprocidade, o que foi negado por Jordana.

Repercussão negativa

O caso rapidamente ultrapassou o confinamento. Familiares do participante se manifestaram, assim como pessoas próximas à vítima, reforçando o repúdio à atitude e destacando a importância do debate sobre consentimento. A repercussão também reacendeu discussões sobre os limites do entretenimento e o papel do BBB na abordagem de temas sensíveis.

Outros casos

O histórico do reality mostra que desistências e expulsões são raras, mas sempre marcantes. Ao longo das edições, nomes como Lucas Penteado, Tiago Abravanel, Bruno Gaga e Vanessa Lopes deixaram o programa por pressão emocional. Já expulsões, como as de Ana Paula Renault, Maria, Marcos Harter, MC Guimê, Cara de Sapato e Wanessa Camargo, ficaram associadas a episódios de agressão ou importunação.

