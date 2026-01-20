ENQUETE

Quem deve vencer o 'MasterChef Celebridades'? Julianne Trevisol e Valesca Popozuda disputam final histórica

Atriz e cantora duelam pelo título nesta terça com menus autorais e prêmio que inclui R$ 300 mil e curso internacional

Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:25

Reality mostra famosos encarando desafios intensos na cozinha Crédito: Divulgação/Melissa Haidar/Band

Julianne Trevisol e Valesca Popozuda se enfrentam nesta terça-feira (20), na grande final do primeiro MasterChef Celebridades. A decisão vai ao ar a partir das 22h20, na Band, e promete clima de festa, emoção e pratos autorais das duas finalistas.

Na prova final, Julianne e Valesca apresentam um menu completo com prato principal e sobremesa criados especialmente para a ocasião. As receitas serão avaliadas por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, que definem quem leva o título inédito da versão com famosos.

Logo no início do episódio, as competidoras recebem familiares e ex-participantes eliminados, que acompanham tudo do mezanino. Enquanto as finalistas cozinham, a produção aposta em clima de celebração, com música ao vivo embalando a noite decisiva.

VOTE EM QUE VOCÊ ACHA QUE DEVE VENCER

A campeã do MasterChef Celebridades garante, além do troféu, um prêmio de R$ 300 mil em dinheiro, um vale-compras de R$ 30 mil e um curso completo na Le Cordon Bleu, considerada a escola de gastronomia mais famosa do mundo.

MasterChef Celebridades 1 de 8

Já a vice-campeã não sai de mãos vazias e conquista a chance de estudar pâtisserie com profissionais renomados da área, mantendo o vínculo com a cozinha mesmo após o fim da competição.