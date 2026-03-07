VOTE!

Enquete BBB 26: Quem Milena e Jonas devem mandar para o Paredão?

Participantes terão que entrar em consenso para indicar alguém à berlinda; enquete pergunta quem deve ser o alvo

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 17:06

Milena e Jonas Crédito: Reprodução

Milena venceu a oitava Prova do Anjo do BBB 26, realizada neste sábado (7), e garantiu um dos poderes mais importantes da semana dentro da casa. Com o colar do Anjo, ela poderá imunizar um participante na formação do Paredão deste domingo (8).

Logo após a vitória, Milena cumpriu sua palavra e escolheu o líder Jonas para cumprir o Castigo do Monstro - com isso, ele sai do VIP e passa a integrar o time da Xepa. A decisão tem impacto direto na dinâmica da semana, já que Anjo e Monstro precisarão agir juntos em uma nova missão definida pelo programa.

Prova do Anjo 1 de 5

Milena e Jonas terão que entrar em consenso para indicar um participante diretamente ao Paredão. Caso não consigam chegar a um acordo, os dois serão automaticamente emparedados.

Além do poder de imunizar um brother ou sister no domingo (8), o Anjo também recebeu um benefício extra e poderá escolher entre imunizar mais um participante ou assistir a um vídeo enviado pela família.

A decisão da dupla promete movimentar a casa e pode alterar completamente os rumos da votação desta semana.