Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?

Vencedor da prova terá o poder de imunizar um participante durante a formação do Paredão deste domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:04

Prova do Anjo
Prova do Anjo Crédito: Reprodução

Milena é o novo anjo da semana! A recreadora venceu a Prova do Anjo deste sábado (7), no BBB 26, e ganhou o colar que promete interferir diretamente no próximo Paredão. Sem titubear, ela escolheu o líder Jonas para cumprir o castigo do monstro - com isso, ele sai do VIP e passa a integrar o time da Xepa. A decisão tem impacto direto na dinâmica da semana, já que Anjo e Monstro precisarão agir juntos em uma nova missão definida pelo programa.

Antes da fase final, Babu Santana acabou eliminado da dinâmica durante a segunda etapa da prova. Já Ana Paula Renault ficou fora da disputa após um tempo ruim na terceira etapa. Na etapa final, Samira se atrapalhou e perdeu muito tempo na prova, além de errar um dos itens do McDonald's, enquanto Boneco fez um bom tempo, mas também errou um item e demorou 5 segundos a mais que Milena. 

Prova do Anjo

Prova do Anjo por Reprodução
Prova do Anjo por Reprodução
Prova do Anjo por Reprodução
Prova do Anjo por Reprodução
Prova do Anjo por Reprodução
1 de 5
Prova do Anjo por Reprodução

De acordo com as regras explicadas por Tadeu Schmidt, o vencedor da prova terá o poder de imunizar um participante durante a formação do Paredão deste domingo (8). Além disso, o Anjo ganhará um benefício extra e poderá escolher entre duas opções: imunizar mais um colega de confinamento ou assistir a um vídeo enviado pela família.

A dinâmica desta semana também traz uma novidade. Durante o programa ao vivo deste sábado (7), o participante que vencer a Prova do Anjo e o castigado do Monstro precisarão entrar em consenso para indicar uma pessoa diretamente ao Paredão.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Jonas e Cowboy descobrem plano de Ana Paula e armam estratégia contra sister

BBB 26: Jonas e Cowboy descobrem plano de Ana Paula e armam estratégia contra sister

Imagem - Jonas e Cowboy chegam a acordo e montam VIP e Xepa no BBB 26; veja como ficou

Jonas e Cowboy chegam a acordo e montam VIP e Xepa no BBB 26; veja como ficou

Imagem - BBB 26: após polêmica na Prova do Líder, produção confirma Jonas e Cowboy como líderes

BBB 26: após polêmica na Prova do Líder, produção confirma Jonas e Cowboy como líderes

Caso os dois não consigam chegar a um acordo, a consequência será imediata: ambos irão automaticamente para a berlinda.

A disputa segue em andamento e define nos próximos minutos quem ficará com o colar do Anjo na oitava semana do reality.

Matéria em atualização.

Mais recentes

Imagem - João Raul e Agrado são flagrados por Naiane; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (7)

João Raul e Agrado são flagrados por Naiane; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (7)
Imagem - 3 chás que 'matam' a vontade de comer doce e ajudam na compulsão

3 chás que 'matam' a vontade de comer doce e ajudam na compulsão
Imagem - Sandra está viva? Candinho coloca Ernesto contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)

Sandra está viva? Candinho coloca Ernesto contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)

MAIS LIDAS

Imagem - Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti
01

Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti

Imagem - BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?
02

BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?

Imagem - Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
03

Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado
04

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado