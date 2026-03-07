BBB 26

BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?

Vencedor da prova terá o poder de imunizar um participante durante a formação do Paredão deste domingo (8)

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:04

Prova do Anjo Crédito: Reprodução

Milena é o novo anjo da semana! A recreadora venceu a Prova do Anjo deste sábado (7), no BBB 26, e ganhou o colar que promete interferir diretamente no próximo Paredão. Sem titubear, ela escolheu o líder Jonas para cumprir o castigo do monstro - com isso, ele sai do VIP e passa a integrar o time da Xepa. A decisão tem impacto direto na dinâmica da semana, já que Anjo e Monstro precisarão agir juntos em uma nova missão definida pelo programa.

Antes da fase final, Babu Santana acabou eliminado da dinâmica durante a segunda etapa da prova. Já Ana Paula Renault ficou fora da disputa após um tempo ruim na terceira etapa. Na etapa final, Samira se atrapalhou e perdeu muito tempo na prova, além de errar um dos itens do McDonald's, enquanto Boneco fez um bom tempo, mas também errou um item e demorou 5 segundos a mais que Milena.

Prova do Anjo 1 de 5

De acordo com as regras explicadas por Tadeu Schmidt, o vencedor da prova terá o poder de imunizar um participante durante a formação do Paredão deste domingo (8). Além disso, o Anjo ganhará um benefício extra e poderá escolher entre duas opções: imunizar mais um colega de confinamento ou assistir a um vídeo enviado pela família.

A dinâmica desta semana também traz uma novidade. Durante o programa ao vivo deste sábado (7), o participante que vencer a Prova do Anjo e o castigado do Monstro precisarão entrar em consenso para indicar uma pessoa diretamente ao Paredão.

Caso os dois não consigam chegar a um acordo, a consequência será imediata: ambos irão automaticamente para a berlinda.

A disputa segue em andamento e define nos próximos minutos quem ficará com o colar do Anjo na oitava semana do reality.