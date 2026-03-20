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Enquete BBB 26: você quer que Leandro se salve neste Paredão?

Brother foi o primeiro emparedado após dinâmica inédita e agora divide opiniões do público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 23:40

Leandro é do signo de Capricórnio
Leandro é do signo de Capricórnio Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O Triângulo de Risco já começou movimentando o BBB 26 e colocou Leandro Boneco direto no Paredão. Após a primeira etapa da dinâmica exibida nesta sexta-feira (20), o participante acabou encontrando a pulseira decisiva e garantiu vaga antecipada na berlinda.

A disputa reuniu Chaiany, Juliano Floss, Leandro e Samira, que participaram após serem os primeiros eliminados da Prova do Líder. Em uma dinâmica de sorte, cada um escolheu uma caixa, mas apenas uma levava direto ao Paredão. Foi Leandro quem ficou com a caixa decisiva.

VOTE NA ENQUETE!!

A ida direta para a berlinda já impacta o jogo e coloca o brother em uma posição delicada antes mesmo da formação completa do Paredão. Ao mesmo tempo, o momento também serve como termômetro para medir a força do participante fora da casa.

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