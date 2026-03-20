REALITY SHOW

Enquete BBB 26: você quer que Leandro se salve neste Paredão?

Brother foi o primeiro emparedado após dinâmica inédita e agora divide opiniões do público

Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 23:40

Leandro é do signo de Capricórnio Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O Triângulo de Risco já começou movimentando o BBB 26 e colocou Leandro Boneco direto no Paredão. Após a primeira etapa da dinâmica exibida nesta sexta-feira (20), o participante acabou encontrando a pulseira decisiva e garantiu vaga antecipada na berlinda.

A disputa reuniu Chaiany, Juliano Floss, Leandro e Samira, que participaram após serem os primeiros eliminados da Prova do Líder. Em uma dinâmica de sorte, cada um escolheu uma caixa, mas apenas uma levava direto ao Paredão. Foi Leandro quem ficou com a caixa decisiva.

VOTE NA ENQUETE!!