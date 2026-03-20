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Avenida Brasil 2 começa com morte chocante e reaproximação de Carminha com Tufão

Continuação da novela já promete reviravolta logo no início com perda de personagem importante e nova estratégia da vilã

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 22:45

Avenida Brasil 2 começa com morte e reaproximação de Carminha com Tufão Crédito: Reprodução

A continuação de Avenida Brasil já começa com uma virada impactante. Prevista para estrear em 2027 na faixa das 21h, a nova trama escrita por João Emanuel Carneiro deve surpreender o público com a morte de uma personagem importante logo nos primeiros capítulos.

Segundo informações divulgadas pela imprensa especializada, Monalisa, vivida por Heloisa Périssé, não estará na sequência da história e terá sua morte confirmada no início da novela. A saída da personagem abre espaço para uma nova dinâmica envolvendo Tufão e Carminha.

Com o ex-jogador viúvo, a trama retoma uma das relações mais marcantes da versão original. Carminha, interpretada por Adriana Esteves, deve se reaproximar de Tufão, levantando dúvidas sobre suas reais intenções. A personagem, conhecida por suas manipulações, pode estar em busca de uma nova chance ou articulando mais um plano de vingança.

Avenida Brasil

Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo
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Avenida Brasil por Reprodução/TV Globo

Na nova fase, a vilã também assume uma função diferente. Assim como Mãe Lucinda na primeira versão, Carminha passa a cuidar de crianças no lixão, o que adiciona uma nova camada à personagem e amplia as possibilidades da narrativa.

Além do retorno de nomes centrais como Murilo Benício, Débora Falabella, Cauã Reymond, Eliane Giardini e Marcos Caruso, a continuação aposta em conflitos emocionais e reviravoltas para manter o impacto que consagrou a novela original.

A expectativa em torno de Avenida Brasil 2 cresce especialmente pela promessa de revisitar personagens icônicos em novas circunstâncias, com mudanças que podem alterar completamente as relações já conhecidas pelo público.

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