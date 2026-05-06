Virginia foi convidada para festa de 15 anos da neta de Leonardo? Evento inspirado em Bridgerton está avaliado em R$ 2 milhões

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Giuliana Mancini
Publicado em 6 de maio de 2026 às 13:42
A festa de 15 anos de Maria Sophia Costa, neta de Leonardo, continua repercutindo nas redes sociais, e não apenas pelo luxo da celebração, inspirada em Bridgerton e avaliada em cerca de R$ 2 milhões. Uma curiosidade específica passou a chamar atenção dos internautas: se Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe (e tio da aniversariante) foi ou não convidada para o evento.
A dúvida surgiu entre comentários nas publicações da família e rapidamente ganhou engajamento. Em uma das interações, um seguidor questionou: "Uma curiosidade bem grande, se Virginia foi convidada". A resposta veio de forma direta por Thais Gebelein, mãe de Maria Sophia: "claro". A simplicidade da resposta acabou chamando atenção e acumulou dezenas de curtidas.
Maria Sophia Costa, neta de Leonardo, ganhou presentes luxuosos de 15 anos
A própria aniversariante também respondeu a outro comentário sobre o assunto. "Virginia não foi convidada? As Marias gostam bastante das filhas do Pedro, não é uma crítica", escreveu um internauta. Sem rodeios, Maria Sophia respondeu: "Claro que foi".
Apesar da confirmação de que foi convidada, Virginia não revelou se pretende comparecer à festa. Na manhã desta quarta-feira (6), a influenciadora apareceu nas redes sociais e comentou que tem uma "viagem a trabalho" programada para o mesmo dia, sem dar mais detalhes.
Virginia Fonseca nos Stories
A dúvida sobre sua presença acontece em meio a um período mais reservado da influenciadora, que nos últimos dias tem priorizado a rotina com os filhos e compromissos familiares. O momento também coincide com rumores de crise em seu relacionamento com Vini Jr.. Apesar das especulações, a assessoria já negou qualquer término.