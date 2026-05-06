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Maior cachoeira do mundo tem quase 1 quilômetro de queda ininterrupta e praias cor de 'Coca-Cola'

Cartão-postal do Parque Nacional Canaima, o ponto turístico possui atrativos desde o ecoturismo até esportes radicais

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 6 de maio de 2026 às 13:00

Queda se localiza na Venezuela em um parque nacional tombado pela UNESCO Crédito: Mr.Angelfish / Wikimedia Commons

Salto Ángel, também conhecida como Queda dos Anjos (Angel Falls), é a maior cachoeira do mundo e fica no Parque Nacional Canaima, na Venezuela. A área é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994 e ocupa cerca de 3 milhões de hectares.

Segundo o Inparques, órgão venezuelano responsável por parques nacionais, o Kerepacupay Vená, nome indígena do Salto Ángel, tem 979 metros de altura, sendo 807 metros de queda ininterrupta.

Salto Angel

O Auyantepui é o paredão de onde nasce o Salto Ángel, em uma região marcada por montanhas de topo plano chamadas tepuis por Christoph Kühnhanss / Wikimedia Commons
O Salto Ángel tem 979 metros de altura, e parte da água vira névoa antes de chegar ao solo por causa da dimensão da queda por Diego Delso / Wikimedia Commons
A vista aérea mostra a queda saindo do Auyantepui, cenário que tornou os sobrevoos uma das experiências mais procuradas em Canaima por Inti / Wikimedia Commons
O caminho até o Salto Ángel passa por rios e mata, em uma viagem que combina navegação e caminhada dentro do parque por Eduardo Manchon / Wikimedia Commons
Canaima reúne rios, cachoeiras e tepuis, formações de topo plano que marcam a paisagem da Gran Sabana por Ederik Palencia Ferreira / Pexels
Tepuis são montanhas de topo plano muito comuns nessa região por Stig Nygaard / Wikimedia Commons
O Parque Nacional Canaima fica no sudeste da Venezuela, perto das fronteiras com Brasil e Guiana, em uma área de 3 milhões de hectares reconhecida pela Unesco por Mats Halldin e Dr Brains / Wikimedia Commons
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O Auyantepui é o paredão de onde nasce o Salto Ángel, em uma região marcada por montanhas de topo plano chamadas tepuis por Christoph Kühnhanss / Wikimedia Commons

O nome Salto Ángel homenageia o aviador americano Jimmy Angel, que pousou no alto do Auyantepui em 1937. Entre os pemón, povo indígena local, a queda é Kerepakupai-Merú, que pode ser traduzida como “salto do lugar mais profundo”.

O que fazer por lá?

Se você acabou de chegar ao parque, um dos principais atrativos são os caminhos que o turista escolhe para chegar até a cachoeira propriamente dita.

Para aqueles que preferem um passeio mais calmo e contemplativo, existem duas opções. Guias locais oferecem trajetos de curiaras, uma espécie de canoa local, para se aproximar do mirante da cachoeira.

A outra opção é a observação a partir de aviões leves que sobrevoam o Salto Ángel e permitem uma vista ampla do parque, com seus rios e montanhas
A outra opção é a observação a partir de aviões leves que sobrevoam o Salto Ángel e permitem uma vista ampla do parque, com seus rios e montanhas Crédito: Paulo Capiotti / Wikimedia Commons

Se o turista for aventureiro, pode desbravar trilhas pela mata junto aos guias locais para chegar aos pontos-chave da região. Além do Salto, um lugar que merece destaque é a Lagoa de Canaima, que reúne praias de areia rosada, águas escuras ou avermelhadas.

Registro feito das praias de água doce com
Registro feito das praias de água doce com cor de "Coca-Cola" na Lagoa de Canaima Crédito: LBM1948 / Wikimedia Commons

Melhor época para visitar

A melhor época costuma ser o período de chuvas, principalmente entre junho e novembro. Nessa fase, os rios se tornam mais caudalosos e a queda fica maior e mais aparente.

No entanto, entre janeiro e abril, período de férias mais comum no Brasil, é uma das piores temporadas para visitação. Dentro desse intervalo, a região sofre com secas que diminuem o volume dos rios e afinam o Salto Ángel.

Tags:

Turismo Venezuela sul America

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