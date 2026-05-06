TURISMO

Maior cachoeira do mundo tem quase 1 quilômetro de queda ininterrupta e praias cor de 'Coca-Cola'

Cartão-postal do Parque Nacional Canaima, o ponto turístico possui atrativos desde o ecoturismo até esportes radicais



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 6 de maio de 2026 às 13:00

Queda se localiza na Venezuela em um parque nacional tombado pela UNESCO Crédito: Mr.Angelfish / Wikimedia Commons

Salto Ángel, também conhecida como Queda dos Anjos (Angel Falls), é a maior cachoeira do mundo e fica no Parque Nacional Canaima, na Venezuela. A área é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994 e ocupa cerca de 3 milhões de hectares.

Segundo o Inparques, órgão venezuelano responsável por parques nacionais, o Kerepacupay Vená, nome indígena do Salto Ángel, tem 979 metros de altura, sendo 807 metros de queda ininterrupta.

Salto Angel 1 de 7

O nome Salto Ángel homenageia o aviador americano Jimmy Angel, que pousou no alto do Auyantepui em 1937. Entre os pemón, povo indígena local, a queda é Kerepakupai-Merú, que pode ser traduzida como “salto do lugar mais profundo”.

O que fazer por lá?

Se você acabou de chegar ao parque, um dos principais atrativos são os caminhos que o turista escolhe para chegar até a cachoeira propriamente dita.

Para aqueles que preferem um passeio mais calmo e contemplativo, existem duas opções. Guias locais oferecem trajetos de curiaras, uma espécie de canoa local, para se aproximar do mirante da cachoeira.

A outra opção é a observação a partir de aviões leves que sobrevoam o Salto Ángel e permitem uma vista ampla do parque, com seus rios e montanhas Crédito: Paulo Capiotti / Wikimedia Commons

Se o turista for aventureiro, pode desbravar trilhas pela mata junto aos guias locais para chegar aos pontos-chave da região. Além do Salto, um lugar que merece destaque é a Lagoa de Canaima, que reúne praias de areia rosada, águas escuras ou avermelhadas.

Registro feito das praias de água doce com cor de "Coca-Cola" na Lagoa de Canaima Crédito: LBM1948 / Wikimedia Commons

Melhor época para visitar

A melhor época costuma ser o período de chuvas, principalmente entre junho e novembro. Nessa fase, os rios se tornam mais caudalosos e a queda fica maior e mais aparente.