Maior cachoeira do mundo tem quase 1 quilômetro de queda ininterrupta e praias cor de 'Coca-Cola'

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 6 de maio de 2026 às 13:00
Salto Ángel, também conhecida como Queda dos Anjos (Angel Falls), é a maior cachoeira do mundo e fica no Parque Nacional Canaima, na Venezuela. A área é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994 e ocupa cerca de 3 milhões de hectares.
Segundo o Inparques, órgão venezuelano responsável por parques nacionais, o Kerepacupay Vená, nome indígena do Salto Ángel, tem 979 metros de altura, sendo 807 metros de queda ininterrupta.
Salto Angel
O nome Salto Ángel homenageia o aviador americano Jimmy Angel, que pousou no alto do Auyantepui em 1937. Entre os pemón, povo indígena local, a queda é Kerepakupai-Merú, que pode ser traduzida como “salto do lugar mais profundo”.
Se você acabou de chegar ao parque, um dos principais atrativos são os caminhos que o turista escolhe para chegar até a cachoeira propriamente dita.
Para aqueles que preferem um passeio mais calmo e contemplativo, existem duas opções. Guias locais oferecem trajetos de curiaras, uma espécie de canoa local, para se aproximar do mirante da cachoeira.
Se o turista for aventureiro, pode desbravar trilhas pela mata junto aos guias locais para chegar aos pontos-chave da região. Além do Salto, um lugar que merece destaque é a Lagoa de Canaima, que reúne praias de areia rosada, águas escuras ou avermelhadas.
A melhor época costuma ser o período de chuvas, principalmente entre junho e novembro. Nessa fase, os rios se tornam mais caudalosos e a queda fica maior e mais aparente.
No entanto, entre janeiro e abril, período de férias mais comum no Brasil, é uma das piores temporadas para visitação. Dentro desse intervalo, a região sofre com secas que diminuem o volume dos rios e afinam o Salto Ángel.